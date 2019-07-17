مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” و”المدن الصناعية” للترويج للصناعة الوطنية

عمان- الغد- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية بناء علاقات وطيدة وتأسيس علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالعمل الصناعي، تجسيدا لمفهوم مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين، بما يسهم في تطوير وترويج المنتجات الصناعية الاردنية.

وأشاد الجغبير خلال توقيع مذكرة تعاون ما بين شركة المدن الصناعية وحملة “صنع في الأردن” في مبنى الغرفة، بحضور المهندس موسى الساكت نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة المشرفة على حملة” صنع في الاردن” وعمر جويعد المدير العام لشركة المدن الصناعية والدكتور بشار الزعبي مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وعبدالحكيم ظاظا عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن وأمجد نغوي رئيس قسم الاتصال بشركة المدن الصناعية ومحمد الدويري رئيس قسم العلاقات العامة بشركة المدن الصناعية، بالدور الكبير الذي تقوم به شركة المدن الصناعية في توسيع مكاسب التنمية، لتشمل كافة محافظات المملكة من خلال التوسع في انشاء المدن الصناعية لتغطي اقاليم المملكة الثلاث شمالها ووسطها وجنوبها.

من جانبه بين المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد أن الشركة ترحب بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وحملة “صنع في الاردن”، وذلك لاهمية القطاع الصناعي في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الوطنية وبما يسهم في دعم الاستثمار والمستثمرين في المناطق الصناعية، مشيرا الى حرص شركة المدن الصناعية على تلبية مختلف متطلبات واحتياجات المستثمر الصناعي، من خلال التخطيط العصري وجملة الحوافز والإمتيازات التي تقدمها للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين، سواء في مجال البنية التحتية او الخدمات المساندة وتوفير الاراضي والمباني باسعار تفضيلية في مختلف مناطق المملكة.

المهندس موسى الساكت رئيس حملة “صنع في الاردن” من جهته بين أن هذه المذكرة تتضمن اقامة فعاليات مشتركة تتمثل في اقامة مجموعة من الندوات وورش العمل في المنشآت التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف محافظات المملكة، اضافة الى تنظيم مجموعة من المعارض الصناعية والهادفة الى مساعدة الشركات الصناعية في الترويج لمنتجاتها المختلفة وتوزيع المواد الترويجية الخاصة بالحملة ليتم وضعها وتوزيعها، وتبادل المعلومات حول المعارض الخارجية، والاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بمنتسبي الغرفة والشركات القائمة في المدن الصناعية التابعة للشركة بما يساهم في تحقيق اهداف الحملة.

واضاف الساكت ان حملة “صنع في الاردن” ستشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة القادمة تتضمن توسعا في عقد شراكات مع مؤسسات القطاع العام، اضافة الى التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع التركيز على مدى الجودة التي تتمتع بها الصناعات الوطنية وسعرها المنافس، مشيرا الى ان الحملة ستعمل على التواصل مع المصانع داخل المدن الصناعية لتفعيل التعاون معها بما يحقق أهداف الحملة.