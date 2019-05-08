مذكرة تفاهم بين مركز ديزاين زون وشركة أودبي العالميتين وكلية الهندسة في الأردنية

الغد– وقعت الجامعة الأردنية ممثلة بكلية الهندسة ومركز ديزاين زون المعتمد من شركة الأوتوديسك وشركة أودبي العالميتين، مذكرة تفاهم تنص على تزويد طلبة التخصصات الهندسية عموما والمدنية بشكل خاص ببرنامج (Revit) المختص بنمذجة معلومات البناء والذي بات متطلبا تنافسيا لخريجي التخصصات الهندسية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

والاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة وعن المركز مديرته التنفيذية المهندسة إسراء الطويسي، من شأنها الارتقاء بالقدرات والمهارات العملية لطلبة التخصصات الهندسية بما يعود بالفائدة عليهم، وينعكس إيجابا على مخرجات التعليم في الجامعة ويجعل الطلبة يواكبون كل ما هو جديد وحديث في سوق العمل فيما يتعلق بمجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالمجال.

وتتضمن بنود المذكرة التي حضرها عميد كلية الهندسة الدكتور علي أبو غنيمة ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور نسيم الشطرات، ومن المركز المهندس حسام زكي، تقديم (ديزاين زون) ما يقارب (50) نسخة مجانية من هذا البرنامج وتنزيله على الأجهزة الحاسوبية للفريق الأول بما يتطلب مصلحة واحتياجات كلية الهندسة.

وبموجب المذكرة، يقوم المركز بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية على آلية عمل واستخدام البرنامج، بالإضافة إلى ورش عملية تستهدف الطلبة بغية تعريفهم بآخر المستجدات وأحدث الإصدارت فيما يتعلق بهذا البرنامج، وكيفية استخدامه وفائدته في تعزيز مهاراتهم بما يمكنهم من خوض سوق العمل بجدارة.

وقبيل حفل توقيع المذكرة، أثنى القضاة على الجهود التي تبذلها عمادة كلية الهندسة في سعيها للانفتاح والتشبيك مع مختلف المؤسسات التعليمية في ذات التخصص المشترك، ومواكبة كل ما هو جديد وحديث من شأنه خدمة العملية التعليمية في الكلية والارتقاء بمستواها بين نظيراتها محليا وإقليميا وعالميا.

في حين قال الدكتور أبو غنيمة إن كلية الهندسة كانت ولا تزال تحرص على توفير بيئة نموذجية محفزة للطلبة لتعليمهم مختلف المهارات الهندسية والبحث العلمي الهندسي، لتخريج مهندسين وباحثين في علوم الهندسة المختلفة التي تلبي متطلبات القطاع الهندسي، وتأمين أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية بالكفاءات المتميزة، مؤكدا أن نمذجة معلومات البناء من شأنه تجسير الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما يتطلبه سوق العمل، بالإضافة للخاصية التي يتمتع فيها في إعداد مخططات هندسية متكاملة ومتطابقة في المعلومات والبيانات.

بدوره، أكد الشطرات أهمية تدريب طلبة كلية الهندسة على برنامج نمذجة معلومات البناء بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الهندسية في هذا المجال، حيث بات الإلمام في آلية عمله متطلبا أساسيا ليكون خريج الهندسة قادرا على المنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى أن دولا كبيرة مثل أمريكا وأوروبا سبقتنا في هذا المجال، لما يحققه هذا البرنامج من تكاملية وانسجام في قدرته على تقديم تصورات مسبقة ودقيقة للمخططات الهندسية وحساب الكميات.

إلى ذلك أعربت الطويسي عن سعادتها في إبرام المذكرة مع كلية الهندسة التي تعتبر أكبر ممثل لقطاع الهندسة في مختلف الجامعات الأردنية لنسبة الطلبة الدارسين فيها، وقد تميزوا على المستوى النظري والعملي بين نظرائهم، متمنية استمرار التعاون معها من خلال تقديم البرامج المتخصصة والتعليمية الهادفة بما يخدم مصلحة الطلبة ذوي الاختصاصات المعنية وبما يجعل الجامعة الأردنية في مصاف الجامعات المسايرة لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتطور.