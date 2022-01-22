مذكرة تفاهم بين نقابة الغزل والنسيج ومنظمة العمل / مشروع عمل أفضل

عمان- وقعت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة ومنظمةالعمل الدولية/ مشروع عمل افضل-الاْردن مذكرة تفاهم بهدف تطبيق أهداف النقابة وفقا لخطتها الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٦

ووقع الاتفاقية نيابة عن النقابة رئيسها فتح الله العمراني وعن مشروع عمل افضل مدير المشروع في الاْردن السيد طارق ابو قاعود.

وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحسين التواصل والتفاعل مع عمال الألبسة من خلال وضع استراتيجية تواصل شاملة للنقابة وتنمية قدرات النقابة على تقديم الخدمات العمالية في هذا المجال، والنهوض بالعلاقات الصناعية في قطاع الألبسة في الاْردن وتعزيز مشاركة العمال في عمليات المفاوضة الجماعية، وتعزيز وتنفيذ اجراءات الاستماع لشكاوى العمال، وتحسين قدرات النقابة على تحديد قضايا العمل بالقطاع، وتعزيز حوكمة النقابة وقدراتها التنظيمية لتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الديمقراطية النقابية وتعزيز دور الهيئة العامة للنقابة وتنظيم عمل اللجان النقابية واللجان الفرعية وتفعيل لجان العمال المهاجرين على مستوى المتطقة الصناعية بالاضافة لتنفيذ استراتيجية شاملة لرسوم العضوية في النقابة وتطوير وتنفيذ إطار المتابعة والتقييم بشكل عام، وتعزيز المصالح المستركة بين طرفي اتفاق التعاون، ووضع خطة عمل يتم الاتفاق عليها.

وفِي مجال الصحة النفسية فقد تم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم على تعزيز هذا الجانب من خلال انشاء عيادة خاصة بالصحة النفسية للعاملين في القطاع، ودعم النقابة من خلال مشروع عمل افضل، وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها، وبناء قدرات العاملين في النقابة فيما يتعلق بموضوع الصحة النفسية وذلك من خلال دورات (تدريب مدربين) متخصصة على ان تقوم النقابة بنقل المعرفة للعمال في هذا القطاع، وفقا لخطة تدريب يتفق عليها، ورفع التوعية في مواضيع الصحة النفسية للعمال واصحاب العمل وذلك عن طريق حملات إعلامية ومواد مطبوعة، وتكثيف جلسات التوعية في هذا الخصوص.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي شملت ١٥ مادة بند يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبهدف الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي فقد اتفق الطرفين على تقديم الدعم للنقابة لعقد ورشات تدريبية تتعلق بإدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لاعضاء النقابة وفق خطة تدريبية واضحة مسبقا، وإنشاء الية متابعة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تسجيل الحالات ومتابعتها وتقديم الدعم الأولي للعمال، وفق الية تدريب واضحة، وتفعيل لجنة ادارة العقد وفق ما نصت عليه الاتفاقية القطاعية الاخيرة التي وقعتها النقابة مع اطراف العمل، بحيث يتم تضمين الية لمعالجة التظلمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفيما يتعلق باليات التظلم والمساعدة القانونية فقد نصت مذكرة التفاهم على ان تقوم النقابة بالتعاون مع مشروع عمل افضل / الاْردن برفع كفاءة العمال بالمعرفة والمفاوضة الجماعية واجراءات التظلم بين أعضاء اللجنة النقابية، وتقديم المساعدة القانونية وخدمات الاستشارات للعمال، وتحويل الحالات الخاصة بالعمال دون مقابل والاحتفاظ بسجلات بإعداد العاملين اللذين تم احالاتهم الى مراكز المساعدة القانونية تتضمن اسماء العمال وجنسياتهم، وجنسهم ونوع المساعدة التي تم تقديمها ونتائج تلك المساعدات.

ونصت مذكرة التفاهم على ادماج النقابة ضمن الخدمات الاستشارية التي يقدمها البرنامج من خلال عقد دورات تدريبية لموظفي النقابة حول الخدمات الاستشارية التي يقدمها المشروع للمصانع المشاركة في المشروع، والقيام بزيارات استشارية دورية مشتركة بين موظفي النقابة وموظفي مشروع عمل افضل، بالتنسيق المسبق فيما بينهم، وادماج النقابة في عملية تحديث خطة التحسن الخاصة بكل مصنع.

وأكد العمراني وأبو قاعود في حفل توقيع مذكرة التفاهم ان هذا الاتفاق جاء في إطار تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في القطاع الصناعي، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الاداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الاردني ومعايير العمل الاساسية لمتظمة العمل الدولية.