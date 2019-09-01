مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان

عمان– وَقَّعَ رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ورئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف اليوم الاحد، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تعزيز التعاون بين الهيئة والصندوق في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت بهيئة الاستثمار، يتبادل الطرفان وصف المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الاستثمار مستقبلاً في المملكة.

واتفق الطرفان على ان المضي في أي مشروع أو فرصة استثمارية مشروط بحصول كل من الطرفين على الموافقات من الجهات صاحبة الصلاحية لديه ووفقاً للتشريعات الناظمة لعمله، وفي ضوء الدراسات والاجراءات المعتمدة لديه، ومن خلال توقيع اتفاقية لكل مشروع على حدة.

وقال الوزني، ان التعاون الجديد مع الصندوق سيعزز من الاستثمارات في المملكة، معربا عن الأمل في ان يتم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستساهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية، في وقت أكد أهمية الاستثمار في الفرص التي تحفز النمو والتشغيل للأردنيين من خلال التأكد من جدواها الاقتصادية في ضوء نتائج الدراسات الفنية والمالية والقانونية.

من جهتها قالت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف، ان توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود صندوق الاستثمار الرامية لتأطير اسس الشراكة مع الجهات المختلفة لغايات تمكين الصندوق من القيام بدوره في ادارة اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها.

وبينت السقاف، ان الصندوق كمستثمر مالي استراتيجي يحرص على التعاون مع هيئة الاستثمار والجهات الاخرى لغايات انشاء مشاريع استثمارية كبرى تؤدي الى تعزيز بيئة الاعمال بالإضافة الى البعد التنموي لتلك المشاريع من خلال المساهمة في خلق فرص عمل دائمة للأردنيين وتفعيل النشاط الاقتصادي خاصة في المحافظات.

واضافت، ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا لمشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن 2019 “الأردن: النمو والفرص” نهاية شهر شباط الماضي والذي تم خلاله استعراض مزايا الاستثمار في الاردن وأبرز استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة، بالإضافة الى ما تم اعلانه خلال المؤتمر عن ان الصندوق يبحث عن فرص شراكة مجدية مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية المتخصصة لإنشاء مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة.

وأشارت السقاف، الى جهود الصندوق في تنفيذ مخرجات المؤتمر من خلال التعاون مع العديد مع الجهات المتخصصة في مجال الاستثمار، منها قيام الصندوق مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق ميريديم الاستثماري لإنشاء مشاريع بنية تحتية في المملكة، سيقوم الصندوق بموجبها بالاستثمار في المشاريع التي تثبتت جدواها الاقتصادية وتحقيقها لمعدلات العائد المُجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة وبالشراكة مع شركاء فنيين ومُطورين ذوي خبرة.

يشار الى أن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة ذو استثمارات طويلة الاجل في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل قطاع السياحة، التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية، بالإضافة الى الاستثمار في الادوات الاستثمارية مثل الاسهم، السندات، ادوات السوق النقدي، القروض، والتأجير التمويلي.

وبلغ حجم موجودات الصندوق حوالي 7ر10 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري، وتتجاوز موجودات الصندوق نسبة 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

–(بترا)