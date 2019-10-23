مذكرة تفاهم بين هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية وتكية أم علي

عمان – الغد – وقعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية وجمعية مذكرة تفاهم مع وتكية أم علي، للعمل الخيري والتطوعي مذكرة تفاهم بين الطرفين وذلك تمهيداً لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.

وجرت مراسم التوقيع صباح الأاربعاء حيث وقع المذكرة عن هيئة الرواد نائب الرئيس الفريق الركن المتقاعد العين د. غازي الطيب وعن تكية أم علي عضو مجلس الإادارة عطوفة السيد علي كنج شكري، بحضور السادة محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة الرواد وسامر بلقر مدير عام تكية أم علي ووحكم جرار رئيس اللجنة الاجتماعية في الهيئة والقاضي المتقاعد عبداللطيف التلي عضو مجلس اإدارة الهيئة .

حيث عبّر المتحدثون من الطرفين خلال مراسم التوقيع والجولة الميدانية بين مرافق تكية أم علي عن سعادتهم بهذة الاتفاقية التي تفتح المجال لعلاقات أاوسع بين الطرفين . .استذكر الحضور خلال مراسم التوقيع والجولة الميدانية على مرافق تكية ام علي جهود الفارسة الأولمبية الهاشمية سمو الأاميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إادارة تكية أم علي والداعمة لأانشطة رواد الحركة الرياضية والشبابية .

وبحسب الزميل محمد قدري حسن الامين العام والناطق الاعلامي لهيئة الرواد فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تهدف لمساعدة المواطن والأاسرة الأاردنية للاستفادة من الخدمات المقدمة والبيانات المتوفرة لدى الطرفين .

وتقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.

ويشار إلى أن تكية ام علي تأسست العام 2003 على يد سمو الاميرة هيا بنت الحسين وهي مؤسسة انسانية رسالتها مكافحة الجوع ونقص التغذية عن طريق ارسال دعم المتبرعين الى المواطنين الاشد فقرا عبر تقديم برامج دعم غذائي صحية ومستدامة وفقا لمنهجية علمية وضوابط شرعية تنفذ بفعالية ضمن اطار واضح من الحوكمة يضمن الشفافية والمساءلة وبناء الشراكات المحلي والاجنبية لتنسيق الجهود وتوعية المجتمع بواقع الجوع من اجل مجتمع فاعل وعيش كريم.