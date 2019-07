مذكرة تفاهم بين “The Tank” و”أويسس500″

عمان- وقعت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank وأويسس500؛ الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الأولي وتسريع الأعمال للشركات الناشئة، مذكرة تفاهم لدعم بيئة الأعمال الأردنية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها عن “أمنية” مدير دائرة التسويق زيد إبراهيم، وعن أويسس500 مديرها التنفيذي لمى فواز، سيعمل الجانبان على تعزيز بيئة ريادة الأعمال؛ حيث ستقوم أويسس500 بإعطاء فرصة الاستثمار في المراحل الأولية للشركات الناشئة المختارة في الدورة الثانية للاحتضان المقدمة من The Tank، فيما ستقوم The Tank بدورها بتقديم خدمات احتضان متكاملة لهذه الشركات. بالإضافة الى ذلك، سيتعاون كلا الطرفين لجلب مختصين إقليميين وعالميين وإقامة لقاءات ومسابقات إقليمية في مجال الريادة والابتكار.

وسيقوم الجانبان -بعد مشارك أويسس500 في عملية اختيار الشركات الناشئة- بالتعاون معاً لتشبييك هذه الشركات مع شركات عالمية من خلال تسخير شبكة علاقاتهما مع المختصين في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الشركات، ومساعدتها على الانضمام لمسابقات دولية وإقليمية، إضافة إلى العمل معاً على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أعرب إبراهيم عن سعادته بالتعاون مع أويسس500، موضحاً أن هذا التعاون يهدف إلى دعم رواد الأعمال وخلق بيئة ملائمة لهم تمكنهم من الاستمرار والنمو في مشاريعهم.

وأكد إبراهيم أن حاضنة The Tank تولي مذكرة التفاهم هذه أهمية كبرى نظراً لأهميتها في تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الرائدة في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن هذا التعاون مع أويسس500 بمثابة العلامة الفارقة في بيئة الأعمال الأردنية وخطوة مهمة لإتاحة الفرص أمام رواد الأعمال والمبتكرين الأردنيين الذين يتحفزون لإطلاق مشاريعهم الخاصة.

وأوضح إبراهيم، أن خدمات الاحتضان المتكاملة التي تقدمها حاضنة The Tank للشركات الناشئة، ساعدت على تعزيز موقعها كأبرز حاضنات الأعمال للشركات الناشئة؛ إذ تقدم العديد من البرامج المتطورة كان من أبرزها أول برنامج عملي عبر الإنترنت على مستوى المنطقة لاحتضان الشركات الأردنية الناشئة.

واستعرض إبراهيم، أبرز خدمات الاحتضان المتكاملة التي توفرها حاضنة The Tank، مبيناً أنها تقدم أيضا خدماتها وبشكل سنوي لـ10 شركات ناشئة بالتزامن مع احتضان 10 مشاريع ناشئة افتراضياً. كما ولاقى برنامج إنترنت الأشياء (IoT) نجاحا كبيراً؛ حيث يخصص خدماته لأصحاب الأفكار التكنولوجية الريادية ويوفر خدمات ما قبل الاحتضان كدورات التوعية والتدريب، ونقل أحدث الأفكار واتجاهات الأعمال الحديثة، والتدريب المهني والتقني، ودورات الهاكاثون المتخصصة.