مذكرة تفاهم بين “UPS” والجامعة الأميركية في الشارقة



الشارقة – أبرمت شركة UPS الرائدة عالمياً في تقديم الحلول اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة بهدف تعزيز بناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة التي تدعم الوظائف المستقبلية لطالبات وخريجات الجامعة في مجالات ريادة الأعمال.

جاء توقيع الاتفاقية خلال حفل توقيع افتراضي في ظل جائحة فيروس كورونا وبحضور جان فرانسوا كوندامين، رئيس وحدة الأسواق الناشئة والعالية النمو في شركة UPS والبروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.

في تعليقه، قال جان فرانسوا كوندامين: “إن تمكين الجيل الشاب لا سيما دعم رائدات الأعمال وقادة الغد هو هدف مشترك يجمعنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، إذ تؤكد UPS من خلال هذه الشراكة على التزامها برفد السيدات بالخبرات والأدوات المطلوبة للنهوض بوظائفهن في قطاع الخدمات اللوجستية وريادة الأعمال وإدارة سلاسل التوريد، كما تمثل خطوة أخرى لنا في تمكين المواهب الشابة وتوفير لهم البنى التحتية لصقل مواهبهم ودعم نجاحاتهم”.

تهدف الشراكة إلى توفير للطلاب والخريجين فرص تدريب ووظائف دائمة في شركة UPS، إلى جانب توفيرها لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في الجامعة فرصة للانضمام إلى برنامج الاستدامة UPS ودور UPS كشريك لوجستي رسمي في إكسبو 2020 دبي في تحقيق برنامج الاستدامة.

من جانبه، أكد البروفيسور كيفن ميتشل: “إن الجامعة ملتزمة بالعمل نحو زيادة فرص العمل والتطوير المهني لطلبتها وخريجيها، وسيسمح التعاون مع شركة UPS في الاستفادة من معارف ومهارات وخبرات شركة رائدة في مجالها”.