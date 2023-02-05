مذكرة تفاهم لاستكمال إنشاء مستشفى ناعور العسكري

وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وشركة زعبيل للاستشارات الإدارية والتسويقية؛ وذلك للاستثمار في مستشفى ناعور العسكري.

ووقع المذكرة مندوباً عن القوات المسلحة العميد الركن الخطيب وعن الشركة فؤاد البستكي، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.

وتهدف المذكرة إلى استقطاب مستثمر من قبل الشركة لاستكمال إنشاء مستشفى ناعور العسكري والذي سيكون متخصصا بالسياحة العلاجية وبما يعزز مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تتميز بها المملكة الأردنية الهاشمية.

يشار إلى أن المستشفى في حال استكماله سيوفر تخصصات طبية وعلاجية متميزة، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل في مختلف التخصصات الطبية والمهن المساندة.