مذكرة تفاهم لترويج المدن الصناعية الأردنية ضمن مجتمع الأعمال الصيني

الغد- وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم ومنتدى رجال الاعمال العرب في الصين مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لترويج البيئة الإستثمارية الأردنية ودعم الجهود الترويجية للمدن الصناعية الأردنية أمام مجتمع الأعمال الصيني.

ووقع المذكرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام عمر جويعد وعن منتدى رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين رئيس المنتدى المهندس عرفات حراحشة برعاية أمين عام هيئة الإستثمار فريدون حرتوقه وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان ومساعد مدير عام المدن الصناعية معتز نمروقه.

ووفق جويعد فإن توقيع هذه المذكرة يأتي على هامش “المشاركة الأردنية” التي تنظمها هيئة الإستثمار بفعاليات الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية والدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية التي بدأت أعمالهما مطلع الأسبوع الحالي في الصين، حيث تسعى الشركة من خلال هذه المشاركة لتكثيف جهودها الترويجية للسوق الصيني وعرض أهم الفرص الإستثمارية أمام رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين المتاحة في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية الاردنية بشكل خاص.

واعتبر جويعد أن توقيع مذكرة التفاهم مع المنتدى تعد إحدى ثمار هذه المشاركة خاصة وان المنتدى يعتبر المظلة الاقتصادية الجامعة لكافة المستثمرين العرب والاردنيين في الصين من خلال علاقاته المتينة والواسعة مع مجتمع الاعمال الصيني وتواجده بمختلف المدن الصينية، مضيفا أن المذكرة ستتيح للطرفين مزيدا من التعاون والتفاعل لترويج الاردن استثماريا عبر تبادل الخبرات والمعلومات اضافة الى عقد الفعاليات الترويجية وورش العمل والندوات المختصة بذلك، مؤكدا أن الشركة ستعمل وفقا للمذكرة على ربط أعضاء المنتدى مع الشركات الصناعية والمستثمرين في مختلف المدن الصناعية التابعة للشركة بهدف تعزيز التعاون بينهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد الحراحشه بالخبرات التراكمية التي تملكها شركة المدن الصناعية الاردنية المتمثلة بإنشاء وتطوير وادارة وتسويق المدن الصناعية الاردنية والتي توفر من خلالها باقة من الإمتيازات الإستثمارية مستفيدة من المناخ الإستثماري الذي يتمتع به الاردن كموقعه الجغرافي وارتباطه الوثيق بالعديد من الإئتلافات التجارية والاقتصادية العالمية مما يؤهل مختلف الشركات العالمية ومنها الصينية لدخول الأسواق العالمية بمنتجاتها من أوسع الأبواب.

وبين الحراحشة أن هذه المذكرة تؤكد الشراكة الفاعلية يبن القطاعين العام والخاص لخدمة بيئة الإستثمار في المملكة، مؤكدا أن المنتدى سيبذل قصارى جهده لدعم جهود شركة المدن الصناعية الاردنية الترويجية في السوق الصيني ودعوته للإستفادة من حوافز الاستثمار الصناعي التي توفرها الشركة ضمن مدنها الصناعية العاملة والجديدة.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال ترويج البيئة الاسثتمارية والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة للشركة، وعقد دورات تدريبية لموظفين شركة المدن الصناعية من خلال ربطهم مع الجهات المعنية في هذا المجال في الصين من خلال منتدى رجال الاعمال العرب في الصين، كما سيتعاون الطرفان على تنظيم فعاليات مشتركة تتمثل في إقامة مجموعة من الندوات وورش العمل الخاصة تهدف الى الترويج للفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.