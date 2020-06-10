مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين “الغد” و”صناعة الأردن”

عمان- الغد- وقعت صحيفة “الغد” وغرفة صناعة الاردن اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وفتح افاق جديدة من العمل المشترك.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن صحيفة “الغد” رئيس مجلس الادارة محمد خالد عليان وعن جانب غرفة صناعة الاردن رئيسها المهندس فتحي الجغبير إلى خلق حالة من الوعي عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لصحيفة “الغد” بمساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتغطية نشاطات واخبار الغرفة، اضافة إلى منح خصومات اعلانية كبيرة للشركات الصناعية.

بدورة ثمّن رئيس مجلس ادارة صحيفة الغد محمد خالد عليان، الجهود التي تقوم بها غرف الصناعة في دعم هذا القطاع، مؤكدا ترحيب الصحيفة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، باعتبار الصناعة عصب رئيسي وداعم للاقتصاد الوطني.

واكد عليان حرص صحيفة “الغد” على دعم القطاع الصناعي والوقف إلى جانبه بكافة قطاعاته واشكاله لاهميتة في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفة صناعتي عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير حرص الغرفة على تأسيس علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الاعلامية، بهدف تفعيل الدور الوطني لهذه المؤسسات في تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الصناعة الوطنية وعلى المعيقات التي تواجه هذه الصناعات، مشيرا إلى ان الاعلام هو شريك حيوي للصناعة.

واضاف الجغبير خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور عضوي مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين وعاهد الرجبي ومدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن القطاع الصناعي اثبت قدرته على توفير المستلزمات الاساسية للمواطن الأردني من الغذاء والدواء، وبجودة عالية واسعار مناسبة، كما ان القطاع الأكثر قدرة على خلق المزيد من فرص العمل لابناء هذا الوطن.

واشاد الجغبير بالدور الذي تقوم به صحيفة “الغد” في تسليط الضوء على القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، من خلال التغطية الصحفية المتميزة لنشاطات وقضايا هذا القطاع، هذا عدا عن استعانة الصحيفة بمجموعة متميزة من الخبراء والكتاب المتميزين الذين سطرّوا وحللوا بمقالاتهم بعض القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الاردني، وتجاوزوا ذلك إلى اقتراح الحلول لمعالجة هذه القضايا.

ودعا الجغبير إلى دعم الصحافة الورقية باعتبارها احدى وسائل الاعلام الهامة، وتلعب دورا وطنيا رائدا في الدفاع عن مصالح الوطن.