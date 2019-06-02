مذكرة تفاهم لدعم انتشار التسويق الزراعيّ الرقميّ

عمان– وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مذكرة تفاهم مع منصة غوركم ghoorcom.com وذلك بهدف مساعدة “غوركم” على زيادة انتشارها في الأردن من خلال دعم وتسويق منتجاتها عبر فعاليات ونشاطات الجمعية.

ومنصة غوركم احدى الشركات التي تأسست من خلال دعم “دار الريادة” التي أسستها الجمعية بالشراكة مع غرفة تجارة عمان و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – في حينه – عام 2016 ، حيث تعمل “غوركم” بالقطاع الزراعيّ، لتمكّين الزراعيين من تسويق منتجاتهم عبر استخدام التسويق الرقميّ والتكنولوجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، أن منصة “غوركم” من الشركات الرياديّة المتميزة التي عملت بجد خلال فترة تواجدها في “دارة الريادة”، منوها إلى أن “غوركم” فكرة تسويقيّة فريدة وملفتة ولها مستقبل واعد

ونوه البيطار إلى ان مذكرة التفاهم التي وقعت بين “انتاج” و”غوركم” تأتي ضمن سعي الجمعية لدعم ريادي الأعمال وزيادة نسبة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الأخرى تماشيا مع المبادرة الملكية السامية “ريتش 2025”.

وأشار إلى أن المنصة ستقوم على توفير وتغطية احتياجات الجمعية خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها، كما ستعمل الجمعية على دعمها وكافة الشركات الناشئة الأردنية نحو نموها وتحقيق أهدافها

ومن جهته، قال المؤسس والمدير التنفيذيّ لمنصة “غوركم” محمد العقيلي، أن مذكرة التفاهم مع جمعية “انتاج” والتي تعتبر داعما رئيسيا للشركات الناشئة في المملكة، تأتي ضمن سعي المنصة للاستفادة من شبكة أعضاء الجمعية

وبيّن العقيلي، أن منصة “غوركم” ghoorcom.com تعمل على تقديم الدعم التسويقيّ للمزارع من خلال التكنولوجيا لبيع منتجاته، مبينا أن “غوركم” تقوم على شراء المنتجات الزراعيّة من خلال المزارعين والوسطاء في الأغوار ووداي عربة ومن ثم تقوم ببيعها للشركات والأفراد على شكل “سلة فواكه”كمرحلة أولى والتي تهدف إلى توفير الأكل الصحيّ الغذائيّ بشكل دائم عبر جمع نحو 9 أصناف من الفاكهة بسلة واحدة وبسعر مقبول.