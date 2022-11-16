مذكرة تفاهم أردنية – إماراتية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة

الخرابشة: نعمل للوصول الى 50٪ كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقعت الحكومتان الأردنية والاماراتية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الدكتور سلطان الجابر.

وعن تفاصيل مذكرة التفاهم بين الوزير الخرابشة انها تنص على التعاون بين الجانبين في مجالات البحث في امكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح بقدرة انتاجية تعادل (2) جيجاوات ذات جدوى اقتصادية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء والتعاون في وضع برامج التأهيل والتدريب للخبراء والمهندسين الاردنيين الشباب على مشاريع الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التواصل مع الجامعات المحلية في البلدين والدولية للحصول على بعثات دراسية متخصصة في هذا القطاع.

وعرض الوزير الخرابشة الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وقال، ان الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث يتم حاليا انتاج حوالي 29٪ من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية شهر تموز الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021.

وأضاف ان الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيراوات ساعة في نهاية عام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

واكد الوزير الخرابشة سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50٪ بحلول عام 2030. وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يتعلق بالشراكة مع دولة الامارات العربية المتحدة قال الخرابشة، نحن في الأردن نؤمن دائما بأهمية العمل التشاركي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ، ونرى أن الشراكة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة مصدر ضمن هذه المذكرة تصب في الجهود الأردنية نحو الوصول الى الطاقة المستدامة وتحقيق التخفيض المنشود في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بنسختها المحدثة التي تم تعديلها لنصل لهدف تخفيض %31 من انبعاثات الغازات الدفيئة “.

من جانبه قال الوزير الجابر: “هذه الاتفاقية الجديدة هي شهادة على العلاقة الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك التزامنا المشترك بالاستدامة والتخفيف من انبعاثات الكربون”، حيث ستدعم المشاريع التي سيتم دراستها من خلال هذه الاتفاقية أهداف الأردن الطموحة للطاقة المتجددة وستساعد على ضمان أمن الطاقة للبلاد”.وأضاف بأنه بينما تتطلع الإمارات لاستضافة COP28 العام المقبل، فإن “مصدر” تعمل جاهدة لدعم البلدان المجاورة في الشرق الأوسط في تحولات الطاقة الخاصة بهم”.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” محمد جميل الرمحي، “لقد كانت مصدر شريكا مهما للأردن منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث ساعدت في تقديم مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة تساهم في التنمية المستدامة للبلاد، ونأمل مع مذكرة التفاهم الأخيرة هذه في زيادة تأثير وعمق تعاوننا مع الأردن في مجال الطاقة المتجددة وتنمية الكفاءات في هذا المجال”.

وحضر توقيع المذكرة د.معاوية ردايدة وزير البيئة الاردني ود. ثاني بن احمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي.