مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن حكومة الرزاز

عمان- الغد- تبنت كتلة الإصلاح النيابية مذكرة وقع عليها 14 نائبا تطالب بحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، على خلفية مشاركة الأردن في ورشة البحرين.

وجاء في المذكرة التي نشرتها الكتلة بصفحتها على “فيسبوك”، الثلاثاء، “لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه”.

وأكدت المذكرة أن ورشة البحرين مقدمة اقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

وتاليا أسماء النواب الموقعين على المذكرة:

١. د. عبد الله العكايلة

٢. صالح عبدالكريم العرموطي

٣. سعود ابو محفوظ

٤. د. احمد الرقب

٥. تامر بينو

٦. د. مصطفى العساف

٧. ابراهيم ابو السيد

٨. م. موسى هنطش

٩. د. نبيل الشيشاني

١٠. د. موسى الوحش

١١. منصور مراد

١٢. د. حياة مسيمي

١٣. د. ديمة طهبوب

١٤. هدى العتوم