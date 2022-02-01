مذكرة نيابية لبحث مشاكل الكهرباء وأسعارها على جدول اجتماع جلسة النواب غدا

جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس النواب غدا جلسة رقابية تتضمن طلب مناقشة عامة مقدم من ثمانية وسبعين نائبا والمتضمن مناقشة انقطاع التيار الكهربائي وبعض الاختلالات في الشركة، واسعار المحروقات وفاتورة الكهرباء وبعض الأمور التي تهم المواطنين سندا لأحكام المواد (131-133) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما تتضمن الجلسة التي تعذر عقدها الاثنين الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ردود حكومية على 14 سؤال نيابي كما تتضمن مشروع قانون محال من الحكومة وهو مشروع معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما تتصمن الجلسة بند ما يستجد من أعمال.

وفي موضوع الردود والاسئلة فقد تضمن جدول الاعمال رد رئيس الوزراء ومرفقه رد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي جواباً على سؤال النائب ريما العموش، ورد رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب زهير السعيدين.

ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جوابا على سؤال النائب أيمن مدانات، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب سالم العمري، ورد وزير المالية جواباً على سؤال النائب عماد العدوان، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جواباً على سؤال النائب فراس العجارمة، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب نضال الحياري، ورد وزير التنمية الإجتماعية جواباً على سؤال النائب عودة النوايشة، ورد رئيس الوزراء ومرفقه كتاب رئيس هيئة مديري شركة تطوير المفرق جواباً على سؤال النائب ذياب المساعيد، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب أحمد السراحنة، ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على سؤال النائب غازي السرحان، ورد وزير الداخلية جواباً على سؤال النائب غازي الذنيبات، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب عمر الزيود، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب رهق الزواهرة.

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