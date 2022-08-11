مذكرة نيابية للمطالبة بتعيين 6 آلاف معلم ومعلمة

قالت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، إنها ستتبنى مذكرة نيابية، ترفعها إلى الحكومة، تطالب فيها بضرورة توفير مبلغ مالي لتعيين 6 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم.

وبحسب رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، فإن “التعليم النيابية” أوصت بالتنسيب بالناجحين من الكشف التنافسي 2019، للعمل الإضافي، وتثبيت المعينين في العمل الإضافي إذا توفرت الشواغر في الوزارة.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية نجوى قبيلات، وعدد من دفعة الكشف التنافسي لعام 2019.

وأكد الطراونة ضرورة التعيين على الأقدمية وليس على نتيجة الامتحان.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة كل من النواب: أحمد القطاونة ورائد الظهراوي وعطا ابداح ويزن شديفات ومحمد أبو صعيليك، أهمية توخي العدالة والمصداقية في التعيينات، والعمل على توضيح الإجراءات بشكل أوسع وشفاف.

من جانبه، أكد الناصر التزام ديوان الخدمة المدنية بتعبئة شواغر كشف التنافس للعام 2019 من المجتازين والمرشحين للتعيين سابقًا وذلك لتحقيق العدالة، مضيفًا أن ديوان الخدمة المدنية يلتزم باحتياجات المؤسسات والدوائر الحكومية من تعيينات الموظفين بحسب جدول التشكيلات.

بدورها، قالت قبيلات إن أساس عمل الوزارة يقوم على تحقيق العدالة في التعيينات، حيث ستأخذ كل مديرية تربية في جميع محافظات وألوية المملكة حصتها من الشواغر.

وتلخصت مطالب الناجحين بدفعة الكشف التنافسي 2019، بضرورة تعيين أكبر قدر ممكن على الشواغر المتبقية من 4 آلاف شاغر والبالغ عددها 2469 شاغرًا في الدفعات المقبلة وجعل الأولوية لهم والأخذ بعين الاعتبار أن أعمار الدفعة قاربت على الحرمان من التعيين وهو سن 48 عامًا.

يذكر أن المدعوين للتعيين في عام 2019 تقدموا للامتحانات لغايات الترشح للتعيين إلا أن تداعيات جائحة كورونا أوقفت تعيينهم. (بترا)