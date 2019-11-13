مذكره نيابية تطالب باستملاك الملكيات الخاصة في الباقورة

محمود الطراونة

عمان- طالب نواب، اليوم الأربعاء، من الحكومة استملاك جميع الملكيات الخاصه للنفع العام في منطقة الباقورة المستعادة.

وقال النواب في مذكرو تبنى التوقيع عليها النائب مصطفى ياغي: “نطالب من الحكومة باستملاك جميع الملكيات الخاصة في أراضي الباقورة للنفع العام لما لها من أهمية في ذاكرة الأردنيين”.

وأضافت المذكرة أن الشعب الأردني العظيم بكافة مكوناته على استعداد للمساهمة في دفع التعويض عن الاستملاك في حال عجزت الحكومة أو تعذر عليها دفع التعويضات .

وانهى مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي انتخاب لجانه الدائمه

وفاز بعضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية بالانتخاب النواب حازم المجالي وحسين القيسي ومصطفى ياغي وجمال قموه ورمضان الحنيطي واحمد الصفدي وحسن السعود ومحمد الزعبي وصفاء المومني وغازي الهوامله ومحمود الفراهيد ومحمد الزعبي.

وفاز بعضوية لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالتزكية النواب عواد الزوايدة ومحمد الفلحات ورنده الشعار وحازم المجالي وشعيب الشديفات ومحمد العتايقة وسليمان الزبن وابراهيم أبو السيد وشاهه العمارين ونبيل الشيشاني ومرزوق الدعجه.

وفي بداية الجلسة قرآ النواب الفاتحه على روح الشهيد بهاء ابو العطا وشهداء غزة الذين استشهدوا أمس، من العدوان الصهيوني بناء على طلب من النائب خليل عطية

كما استنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحي السعود العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

إلى ذلك انتخبت 12 لجنة دائمة بمجلس النواب رؤساءها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة لها الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، ونائبي الرئيس الأول والثاني.

وانتخب اعضاء اللجنة المالية: خالد البكار رئيساً، ورياض العزام مقررا، واللجنة القانونية: عبد المنعم العودات رئيسا (بالقرعة)، واحمد الفريحات مقررا، ولجنة الاقتصاد والاستثمار: خير ابو صعيليك رئيساً، وعمر قراقيس مقررا، واللجنة الادارية: علي الحجاحجة رئيساً، وراشد الشوحة مقرراً.

وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية: رائد الخزاعلة رئيساً، وقيس زيادين مقرراً، ولجنة التربيه و التعليم والشباب: مصلح الطراونة رئيساً، وحسن السعود مقرراً، ولجنة التوجية الوطني والإعلام والثقافة: محاسن الشرعة رئيسا ، وعليا أبو هليل مقررةً، ولجنة الزراعة والمياه: خالد الحياري رئيساً، وموسى ابو هنطش مقررا.

ووفاز النائب الدكتور محمد العتايقة برئاسه لجنه الصحة والبيئة، ومحمد العياصرة مقررا لها، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: خالد ابو حسان رئيساً، وخالد رمضان مقرراً، ولجنة فلسطين: يحيى السعود رئيساً، وقصي الدميسي مقرراً، ولجنة المرأة وشؤون الاسرة: ريم ابو دلبوح رئيسةً، وهدى العتوم مقررةً.