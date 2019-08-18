مراجعة لهاتف HUAWEI P30 lite كاميرا 48 ميغابكسل: هاتف ذكي بكاميرا ثلاثية مغرية مع قدرات الذكاء الاصطناعي وأداء هائل

HUAWEI P30 بالنسخة الجديدة؛ الحل المثالي لمحبي التصوير الفوتوغرافي حيث تعد كاميرا هاتف HUAWEI P30 lite 48MP إصداراً جديداً كلياً مع إعدادات محسّنة تلبي جميع متطلبات التصوير في حين أنه لا يكلف كثيراً.

الكاميرا

يحتوي هاتف HUAWEI P30 lite على ثلاث كاميرات خلفية: عدسة بزاوية عريضة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً 8 ميغابكسل، و كاميرا 2 ميغابيكسل لصور البوكيه، بينما يحتوي الإصدار السابق على كاميرا رئيسية 24 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة جداً 8 ميغابكسل وكاميرا عمق 2 ميغابكسل. وتعد الكاميرا الجديدة أكثر من رائعة وصورك ستبدو حادة وواضحة وحيوية، كما يحتوي الهاتف على الوضع الليلي بتحكم يدوي تماماً مثل هاتف HUAWEI P30 و HUAWEI P30 Pro، وهو فعال بشكل خاص في المواقف التي تعاني من نقص الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك؛ يتعرف على 22 فئة من المشاهد ويضبط معلمات الصورة وفقًا لذلك، ويقدم (480) إطارًا في الثانية في ميزة التصوير البطيء للغاية لتتمتع أكثر بلحظاتك الرائعة.

أما كاميرا السيلفي الأمامية فتأتي مع قدرات ذكاء اصطناعي بدقة 24 ميغابكسل عالية الدقة وفتحة عدسة f / 2.0. التركيز ثابت كالعادة والألوان تماماً كما تريد، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن لها التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات تصوير جاهزة، وتأخذ لقطات مثالية في أي وقت وفي أي مكان بغض النظر عن ظروف الإضاءة وذلك بفضل الوضع الليلي وتقنية دمج الضوء 4 في 1.

معظم الميزات الخاصة بك تظهر بكل وضوح من خلال الاستفادة من خوارزمية تجميل الذكاء الاصطناعي، حيث أنها تمثل فريق مكياج محترف يقوم بتعزيز الإضاءة ويضمن أنك تظهر أفضل ما لديك. وبما أن تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة قد يشكل تحديًا، فيمكن إضافة لمسة ممتعة مع 3D Qmoji 2.0.

الأداء

يوجد داخل هاتف HUAWEI P30 lite معالج Kirin 710 من تطوير شركة Huawei نفسها، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بدلاً من 4 جيجابايت في الإصدار الأقدم، مما يجعل أداء الهاتف أسرع وأكثر سلاسة، بما في ذلك جلسات الألعاب الطويلة والاستخدامات الأخرى. لا سيما مع محرك الألعاب GPU Turbo 2.0 الذي يدعم مجموعة من الألعاب الشائعة والمكثفة بيانياً، بما في ذلك PUBG Mobile و Vainglory و Rules of Survival. ويعمل هاتف HUAWEI P30 lite أيضاً على واجهة المستخدم EMUI 9.0.1 المبنية على Android 9 Pie ويقدم عبر EMUI 9.0.1 العديد من نقاط القوة بما في ذلك توفير مستويات أداء استثنائية دون استنزاف البطارية.

البطارية

هل أنت مستعد لبعض الأخبار الجيدة؟ يحتوي هاتف HUAWEI P30 lite على بطارية تبلغ سعتها 3340 مللي أمبير تستمر حتى يوم كامل مع العديد من ساعات البث المباشر ومقاطع الفيديو، إنه هاتف “محارب” ببطارية كبيرة تقوم بعمل جيد. كما أن إعادة شحن هذه البطارية سريع للغاية، مع كويك تشارج بقوة 18 واط.

تصميم عصري

بفضل شاشة قطرة الندى من Huawei قياس 6.15 إنش، يعتبر هذا الهاتف مناسباً تماماً للأيدي الصغيرة أو الكبيرة، كما أنه يوفر شعوراً غنياً في متناول اليد. يبدو الإطار قويًا ويشبه المعدن الخاص ببقية عائلة HUAWEI P30 بشكل رائع، في الأمام زجاج مسطح مع حد أدنى من الإطارات والظهر لديه منحنى أنيق، أما الجهة الخلفية فتحتوي ماسح لبصمات الأصابع ووحدة كاميرا ثلاثية. يتوفر هاتف HUAWEI P30 lite بثلاثة ألوان مختلفة: الأزرق الطاووسي، الأبيض اللؤلؤي والأسود منتصف الليل.

الحكم

كاميرا أقوى ومواصفات مطوّرة بشكل كامل، متوسط الفئة وينافس الفئات الأعلى بكل قوة، خصوصاً مع سعره المناسب جداً (212 ديناراً فقط) وحزمة الشراء المميزة (مكبرات صوت بلوتوث متغيرة الألوان لتستمع لما تحب هذا الصيف، خاتم حمل الهاتف، وكيبل بيانات من الفئة C).

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