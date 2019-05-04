شركات وأعمال

مراد يفتتح اليوم التشغيلي الأول لمشروع “SEED” في قطاع الطاقة

منذ ساعة واحدة
وزير العمل سمير مراد

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عمان- رعى وزير العمل سمير سعيد مراد، بحضور مندوب عن السفير الكندي في عمان، اليوم التشغيلي الأول لمشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن SEED، ومؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، في فندق جنيفا- عمان، وذلك ضمن نشاطات المشروع الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة عجلون ولواء دير علا؛ أحد المشاريع الممولة من الحكومة الكندية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEEF بهدف تنمية المجتمعات المحلية من خلال نشر الوعي وتطبيق حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وقال مراد “إن هذه الأيام التشغيلية تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعد ترجمة لسياسية التشغيل بدل التوظيف”، مضيفا “أن وزارة العمل تقوم بتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة، وتسعى لتوفير البيئة المطلوبة لتحقيق أفضل مستويات الشراكة والتعاون، وتضافر الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي وفاعل”.

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