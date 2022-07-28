مراد يلدريم و إيمان الباني ينتظران طفلهما الأول

خبر سار تناقلته السوشيال ميديا والمواقع التي تعني بأخبار المشاهير الأتراك، وهو حمل إيمان الباني زوجة الممثل التركي مراد يلدريم.

متحمس الآن ليكون أبًا لأول مرة

مراد الذي لعب الدور الرئيسي في مسلسل رامو خلال الفترة السابقة والذي تزوج من إيمان الباني منذ عام 2016، متحمس الآن ليكون أبًا لأول مرة”.

وبحسب خبر الصحفية بيرسن ألتونطاش من قناة TV100 ؛ إيمان زوجة مراد حامل.

الزوجان اللذان فقدا طفلهما عندما كانت إيمان حاملًا لأول مرة يشعران حاليًا بالإثارة لكونهما أبوين. و يزعم أن كلاهما يحافظان ويحرصان على سرية أخبار الطفل هذه في الوقت الحالي. -وكالات

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