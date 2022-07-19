مراسل قناة عبرية يتجول في مكة المكرمة (فيديو)

تجول مراسل قناة عبرية خلال هذا الأسبوع في أرجاء مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يحظر دخول غير المسلمين إلى مكة.

وذكرت القناة “13” العبرية وفق ترجمة وكالة “صفا” أن مراسلها “غيل تماري” تمكن من الدخول إلى مكة والتجول فيها لفترة من الوقت حيث وصل إلى برج الساعة القريب جداً من الحرم المكي.

وقال المراسل في تقريره:” إنه تمكن من الدخول إلى المدينة بمساعدة من أحد السعوديين الذي لم يكن يعلم هويته الحقيقية واعتقد بأنه غربي وليس إسرائيلي”.

كما التقى المراسل مع عدد من الحجاج خلال تواجدهم في مكة وذلك في نهاية موسم الحج للعام الجاري، بالإضافة لتسلقه جبل عرفات وتجوله في المشاعر المقدسة.

في حين خرج المراسل من المدينة على عجل بعد أن خشي من انكشاف أمره وبالتالي تعرضه للاعتقال لمخالفته التعليمات السعودية بحظر دخول المدينة المقدسة لغير المسلمين.

بينما تأتي جولة المراسل بعد أيام من جولات لمراسلين إسرائيليين في السعودية حيث تم بث تقارير من الرياض وجدة في ظاهرة تدلل على تقارب إسرائيلي – سعودي كبير.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، فجر الجمعة الماضية، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، بينما أعلنت واشنطن ترحيب “بايدن” بهذا القرار الذي يشمل الرحلات من وإلى “إسرائيل”.