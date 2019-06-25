“مراس” تستعد لإقامة المخيم الصيفي الأكثر تميزا على مستوى المنطقة

دبي- تزامنا مع العطلة الصيفية، يستعد “هب زيرو” لاستضافة المخيم الصيفي الترفيهي الأروع في المنطقة.

يستهدف المخيم الصيفي من “مراس” الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات وسيقدم لهم فعاليات تفاعلية عديدة تسهم في تعزيز مهاراتهم. ولن تقتصر المتعة على “هب زيرو” فقط؛ إذ سيستمتع الأطفال أيضا بمجموعة أخرى من الفعاليات التفاعلية في كل من “ذا جرين بلانيت”، و”ماتيل بلاي تاون”، و”سينما روكسي” في سيتي ووك، بالإضافة إلى منتزه لاجونا المائي في لا مير.

وينطلق المخيم الترفيهي اعتباراً من الأحد 7 تموز (يوليو) ويستمر حتى الخميس 29 آب (أغسطس) 2019؛ حيث ستكون نقطة الانطلاق يومياً من “هب زيرو”، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، مما يتيح للأهل تناول الفطور في أحد المقاهي المذهلة في سيتي ووك بعد توصيل أطفالهم الى المتنزه الترفيهي المغلق، كما يمكن أيضا تمديد الوقت حتى الساعة 6 مساء مقابل رسوم إضافية إذا استدعت الحاجة.

وسيكون الأطفال تحت رعاية فرق العمل المدربة في جميع الوجهات الترفيهية المشاركة. ويمكن للأطفال قضاء أمتع الأوقات يومياً في إحدى الوجهات المختلفة استنادا إلى برنامج الأنشطة بـ375 درهماً فقط في اليوم أو 855 درهما في الأسبوع.

وتتضمن الأنشطة المميزة استكشاف القبة البيولوجية، وورش الفنون والحرف اليدوية المصنوعة من عناصر طبيعية، ولعبة الصيد في طابق الغابات المطيرة في “ذا جرين بلانيت”.