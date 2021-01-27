مراقبة الشركات تعلن عن دورة تأهيلية لامتحان ترخيص وكلاء الإعسار

عمان- أعلنت دائرة مراقبة الشركات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) بهدف التأهيل لامتحان ترخيص وكلاء الإعسار تستمر 8 أيام.

ودعت الدائرة في بيان، اليوم الأربعاء، من تنطبق عليه الشروط إلى تقديم طلب الالتحاق في الدورة على الموقع الإلكتروني (www.ccd.gov.jo) مرفقاً الوثائق الثبوتية لدى وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة في الدائرة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن أي طلب لن يقبل بعد هذا التاريخ، وأن الدورة ستبدأ في الثاني من شباط المقبل.

بترا