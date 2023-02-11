مراقبون يؤيدون تخفيض عدد اللاعبين فوق 35 سنة في فرق الطائرة

مصطفى بالو



عمان- أكد مراقبون أن قرار اتحاد اللعبة بتحديد عدد اللاعبين فوق 35 سنة في أندية الدرجة الممتازة، يطلق العنان للأندية للاهتمام بالقواعد الناشئة، ويعطي الواعدين فرصة إثبات نفسهم في الفريق الأول، ويشعل فتيل المنافسة بين هذه المواهب الشابة.

وكان اتحاد اللعبة، قد رد مؤخرا على طلب أندية بزيادة عدد اللاعبين فوق 35 سنة في كل فريق، من خلال خطاب رسمي قال فيه: “لاحقا للتعليمات العامة للموسم 2023، نود إعلامكم بأنه قد تقرر التعديل على البند رقم 6 من التعليمات العامة لبطولات الاتحاد للموسم 2023، ليتم السماح لكل ناد من أندية الدرجة الممتازة بتسجيل لاعبين اثنين سن 35 سنة من مواليد 1988 فما فوق”.

وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، إن الاتحاد كان ينوي تحديد عدد اللاعبين فوق 35 سنة، بلاعب واحد فقط، مشيرا إلى أن اتحاد اللعبة استأنس بقرارات الاتحادات العربية والقارية في هذا الخصوص، إلى جانب تقديره في الوقت لعطاء اللاعبين الكبار سواء على صعيد أنديتهم أو المنتخبات الوطنية، ما جعل اللجنة الفنية تعدل القرار والسماح بلاعبين اثنين فقط في كل فريق.

وأضاف قطيشات: “القرار يصب في مصلحة الأندية والمنتخبات الوطنية، ويساعد الأندية على الاهتمام أكثر بقطاع الفئات العمرية، وصقل وتطوير المواهب ورفدها للفريق الأول في المستقبل القريب، وجاء القرار بدلا من قيام الأندية بالتعاقد مع لاعبين كبار دون إعطاء الفرصة للمواهب الشابة، فيصبح الاهتمام بالنشاط موسميا دون العمل على استمراريته أو العمل بنظرة بعيدة المدى تجني الأندية والمنتخبات الفائدة منها”.

على صعيد متصل، سرد لاعب شباب الحسين السابق ومدرب المنتخب الوطني الحالي إسماعيل توفيق، تجربة شباب الحسين قائلا: “قبل عدة سنوات حدثت مشكلة في شباب الحسين بين الإدارة واللاعبين المميزين الذين يشكلون عماد المنتخبات الوطنية، وانتهت بتحرير هؤلاء النجوم، وتوجيه بوصلة الاهتمام بالفئات العمرية، وفق خطة عمل ونظرة واثقة إلى المستقبل”.

وأضاف: “صحيح أن شباب الحسين تراجع، ونافس في مواسم للهروب من شبح الهبوط، لكنه صبر وواصل اهتمامه بإنتاج الفئات العمرية، حتى عاد قويا وقدم عناصر فتية مميزة في مختلف مراكز اللعب، تحلق في سماء الطائرة المحلية، وجنى شباب الحسين ثمار صبره وتعبه في صقل تلك المواهب، حتى توج بلقب دوري الكرة الطائرة للموسم 2021، وحل وصيفا لبطل كأس الأردن في الموسم 2022، وعاد إلى مكانه قطبا مهما للطائرة الأردنية، ورفد المنتخبات الوطنية من نتاجه الوفير”.

وزاد: “أسرد تلك التجربة الشبابية الناجحة، لتكون بمثابة الدرس لجميع فرق الطائرة، والاستفادة من دروسها القاسية وعبرها المميزة، ويأتي قرار اتحاد الكرة الطائرة بالسماح بتسجيل لاعبين اثنين فقط فوق 35 سنة في كل فريق، ليوجه عناية الفرق وإداراتها نحو الفئات العمرية، وهو ما يخدم المنتخبات الوطنية على المدى البعيد، لأن اعتماد الأندية المتواصل على العناصر المخضرمة، يغلق باب تطوير مواهب الشباب ويفوت فرص الإحلال والتجديد”.

ويؤيد المدرب الوطني فواز زهران قرار اتحاد الكرة الطائرة، قائلا: “القرار صحيح، ومن شأنه أن يوقف بورصة النجوم الكبار ورفع أسعار التعاقدات التي تزيد من معاناة الأندية المالية، خصوصا تلك الأندية التي ساعدها توفر عدد كبير من النجوم الكبار، على المنافسة على الألقاب، أو البحث عن الثبات في خطط عمل موسمية”.

وتابع: “يساعد القرار في تقديم فرق فنية بمعدل أعمار مناسب، ويوسع من دائرة اهتمام إدارات الأندية بنشاط الكرة الطائرة، ويساعدها أيضا في تخفيض النفقات المالية للفريق، ويؤدي إلى توهج شعلة العمل لديها على مدار الموسم، في ظل خطة فنية تفتح باب التواصل بين الفريق الأول وفرق الفئات العمرية في كل ناد، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب وإعطائها فرصة حقيقية لمشاركة تشكيلات فرقها”.