مراقبو ملعب ليفربول يعرضون المساعدة على المتاجر الاستهلاكية

لندن – عرض نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على المتاجر الاستهلاكية الاستعانة بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتاديها خلال هذه الفترة، نظرا للإقبال الكثيف على التمون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور عبر “تويتر”، “رسالة الى مديري السوبرماركات (المتاجر الاستهلاكية) (…) مراقبو ملعبنا (الذين يعرفون بالانجليزية بـ ستيواردز) يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة على إدارة الحشود، إدارة الوقوف بالصف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم الى سياراتهم… إلخ”.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020