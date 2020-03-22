مراقبو ملعب ليفربول يعرضون المساعدة على المتاجر الاستهلاكية

لندن – عرض نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على المتاجر الاستهلاكية الاستعانة بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتاديها خلال هذه الفترة، نظرا للإقبال الكثيف على التمون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور عبر “تويتر”، “رسالة الى مديري السوبرماركات (المتاجر الاستهلاكية) (…) مراقبو ملعبنا (الذين يعرفون بالانجليزية بـ ستيواردز) يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة على إدارة الحشود، إدارة الوقوف بالصف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم الى سياراتهم… إلخ”.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

واعتبر مور ان هؤلاء هم “أفضل من في هذا المجال وسيسرهم المساعدة في أي وظيفة ترونها مناسبة وآمنة في متاجركم”.

ويتولى هؤلاء المراقبون الذين عادة ما يرتدون سترات ذات لون أصفر أو برتقالي، مهام عدة أبرزها تنظيم دخول المشجعين الى الملعب وخروجهم، وتوزعهم في المدرجات، ومراقبتهم خلال فترة المباراة لضبط أي مخالفات.

ويمكن لليفربول في الوقت الراهن الاستغناء عن هؤلاء المراقبين في ظل تعليق منافسات كرة القدم المحلية، كما غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهلاكية في بريطانيا ومواجهتهم مشاكل مع التدفق الكبير للمستهلكين المقبلين على شراء المواد الغذائية بكثافة في ظل تفشي “كوفيد-19” والدعوات للبقاء في المنزل وعدم الخروج منها سوى للضرورات القصوى.

وطلبت السلطات السبت من السكان التصرف بمسؤولية أكبر وتفادي إفراغ رفوف المتاجر الكبرى من البضائع وعدم التنقل في أرجاء البلاد للحد من التفشي المتزايد للوباء الذي تسارع انتشاره فيها خلال الأيام الماضية، وأدى حتى مساء السبت الى وفاة 177 شخصا.