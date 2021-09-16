مراكز تطعيم كورونا ليوم الخميس (أسماء)

عمان– أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم حسب نوع اللقاح وعددها ليوم الخميس.

وتاليا أسماء المراكز موزعة حسب التصنيف المذكور:

مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

تشترط وزارة الصحة

مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه

المركز الثقافي اربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك)

مدينة الحسن الرياضية

مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through

مدينة الحسن الصناعية / اربد

مركز صحي حبراص الشامل

مركز بلدية شرحبيل بن حسنة

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد

مركز صحي الرمثا الشامل

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل

مركز صحي الطيبة الشامل

مركز صحي الفاروق

مركز صحي المغير

مركز صحي النعيمة

مركز صحي قميم الشامل

مركز صحي كفرعوان

مستشفى الامير راشد العسكري

قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة

مركز صحي الصبيحي

مركز صحي البقيع

مركز صحي الطوال الجنوبي

مركز صحي الفحيص

مركز صحي الكرامة

مركز صحي ضرار – دير علا

مركز صحي عين الباشا الشامل

مركز صحي وادي الحور

مستشفى السلط القديم

جمعية شؤون الحج – المشيرفه

قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء

مخيم الازرق للاجئين السوريين

مدينة الامير محمد للشباب

مركز صحي الازرق الشامل

مركز صحي الضليل الشامل

مركز صحي وادي الحجر

مستشفى الامير فيصل الحكومي

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة

مركز صحي الحسا الشامل

مركز صحي الطفيلة الشامل

مركز صحي بصيرا الشامل

النقابة العامة لأصحاب المهن والميكانيك

امانة عمان الكبرى

بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7

جمعية الفنادق الاردنية – مجمع عمون – شارع تونس

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through

حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة

قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1

قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1

مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل

مركز صحي الاميرة بسمة

مركز صحي الجبيهة الشامل

مركز صحي الجيزة

مركز صحي القويسمة الشامل

مركز صحي الموقر

مركز صحي النصر

مركز صحي الهاشمي الشمالي

مركز صحي صويلح

مركز صحي مرج الحمام

مركز صحي وادي السير الشامل

مستشفى الاستقلال

مستشفى الاسراء

مستشفى الاسلامي

مستشفى الامير حمزة

مستشفى ومركز الخالدي الطبي

مستشفى الجزيرة

مستشفى عبدالهادي

مستشفى الشرق الاوسط للعيون

مستشفى ماركا التخصصي

مركز صحي ناعور الشامل

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة

مركز شارع الحمامات التونسية

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة

مركز صحي القويرة الشامل

مركز صحي الربة

مركز صحي الصافي

مركز صحي القطرانة

مركز صحي الكرك الشامل

مركز صحي المزار الجنوبي

مركز صحي فقوع

مركز صحي منشية ابو حمور

مركز صحي مؤاب

مركز صحي مؤتة

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري

الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي

مخيم الزعتري للاجئين السوريين

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق-الفريق المتنقل

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق

مركز صحي ارحاب الشامل

مركز صحي الزعتري الشامل

مركز صحي بلعما

مستشفى الرويشد

مستشفى الملك طلال العسكري

بلدية جرش الكبرى

مركز صحي الرازي الشامل/جرش

مركز صحي برما

نادي جرش الرياضي

لجنة تحسين مخيم سوف

مركز العون الطبي للفلسطينيين _مخيم غزة

مركز صحي اشتفينا الشامل

مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة)

مركز صحي صخرة الشامل

مركز صحي عجلون الشامل

مستشفى الاميرة هيا العسكري

مجمع النقابات المهنية – مأدبا

مركز صحي ذيبان

مركز صحي شمال مأدبا الشامل

مركز صحي البتراء الشامل

مركز صحي الجفر

مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه

مركز صحي ايل

مركز صحي معان الشامل

مركز زوار البتراء / وسط البلد

مطعوم سينوفارم جرعة أولى وجرعة ثانية

مستشفى الامير زيد العسكري

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا

مستشفى البشير

الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:

-مدينة الحسن الرياضية/اربد

– قاعة يا هلا 2 مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم 1/ العاصمة

– مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة​

مراكز الجرعة المعززة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بأحد الأمراض المبينة:

من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساء.

-مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج

– مرضى زراعة الأعضاء.

– مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.

– عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.

– المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.

– مرضى غسيل الكلى.

– أمراض المناعة الذاتية مثل:

– التهاب المفاصل الرئوي.

– الحمى الذئابية.

– التصلب اللويحي.

– الصدفية.

– السكر من النوع الاول.

– متلازمة غيلان باري.

– بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).-(هلا اخبار)