مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية تخرج 140 طالبا وطالبة في 2020

عمان- على الرغم مما فرضته جائحة كورونا من ظروف استثنائية، إلا أن مراكز زين للتدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية استمرت في إقامة الدورات المجانية وفقاً للضوابط ومع تطبيق أقصى درجات الحيطة وإجراءات الصحة والسلامة العامة؛ حيث أقامت المراكز خلال العام 2020، 3 دورات مجانية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية تدريب وادي السير- الأونروا، خرجت من خلالها 140 طالبا وطالبة حصلوا على شهادات معتمدة لمزاولة المهنة.

وأقيمت التدريبات النظرية خلال الدورات عبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد من خلال منصة مؤسسة التدريب المهني؛ للحفاظ على استمرارية سير العملية التعليمية والتدريبية وعدم تأثر الطلبة بفترة الانقطاع المؤقت عن التدريب، فيما عُقدت الدورات التدريبية العملية في مواقع المراكز مع اتخاذ التدابير كافة والالتزام بالتباعد الجسدي.

وتتوزع مراكز زين للتدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية -التي تم تجهيزها بتمويل من شركة زين- في فروع مؤسسة التدريب المهني في كل من محافظة الزرقاء- المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، وإربد- قرية حكما، والطفيلة، والكرك- منطقة المرج، ومحافظة البلقاء- معهد السلط للمهن والحرف التقليدية، إضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.

وتسعى شركة زين من خلال مراكزها للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني للطلبة ومساعدتهم على الحصول على وظائف والدخول إلى سوق العمل، للتخفيف من نسب البطالة وتحقيق الاستقلال المالي لهم، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها شركة زين عبر برامجها ومبادراتها كافة في مجال إدارة الاستدامة.

وقد شملت شركة زين الأشخاص من فئة الصم بالدورات التدريبية التي تقام في مراكزها، وكانت البداية من مركزها في كلية تدريب وادي السير؛ حيث تم تجهيز قاعات ومعدات خاصة تتلاءم مع متطلبات الطلبة من فئة الصم، ليتسنى لهم الاستفادة والتدرب بفاعلية على صيانة الأجهزة الخلوية، اذ يقوم خبراء ومتخصصون بتدريبهم تحت إشراف مختصين بلغة الإشارة -ممن يمتلكون الخبرة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية- وتعتزم الشركة تعميم هذه التجربة على جميع مراكزها، لتصبح الدورات دامجة تجمع الصم والناطقين على حد سواء، ذكوراً وإناثاً.

ووصلت نسبة التشغيل للطلبة المتخرجين من مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، إلى 80 % للذكور و60 % للإناث، وتخرج مراكز زين في كل عام ما يقارب الـ200 طالب وطالبة، وقد وصل عدد الخريجين من مراكز زين منذ افتتاح أول مركز لها في محافظة الزرقاء العام 2008 وحتى اليوم إلى أكثر من 1200 طالب وطالبة.