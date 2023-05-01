مراهقون.. حينما يجدون بمنصات التواصل “ملجأ” لبث مشاعرهم وهمومهم

منى أبو حمور

عمان – لم يعد كثير من المراهقين، يتحمسون نحو مشاركة الأهل مشاعرهم أو ما يدور في عقولهم من أفكار وهواجس، لتكون منصات التواصل الاجتماعي “ملجأ آمنا” كما يرونه، لا يحاسبهم فيه أحد بما يشاركونه أو يكتبونه أو يبثونه من مشاعر.

“الإنصات الجيد وفتح آفاق للحوار وفهم الآخر واستيعابه”، هو أكثر ما قد يفقده الأبناء.

كانت ردة الفعل قاسية للأربعينية رهام محمد عندما شاهدت منشورا لابنها (15 عاما) يشارك به عبر صفحته على الفيسبوك معاناته الشخصية مع الدراسة وحزنه من عدم تكوين صداقات جديدة في المدرسة، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لها.

لم يكن ما شاهدته رهام هينا عليها بل شغل حيزا كبيرا من تفكيرها، حيث سارعت لمشاركة زوجها ما يعانيه طفلها من دون أن يكون لديها أدنى فكرة عن مشاكله.

لم تواجه طفلها، خشية من ردة فعله، فلجأت إلى مرشدة المدرسة التي أكدت لها ميول كثير من المراهقين إلى البوح للغرباء وعبر منصات التواصل الاجتماعي بعيدا عن مظلة الأهل.

ليست رهام وحدها من تعاني، إنما عشرات الأمهات اللواتي أصبحن يعرفن مشاكل وهموم أبنائهن من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات يجد فيها الأطفال والمراهقون متنفسا لبث ما يجول في خاطرهم والبوح بمشاكلهم ومخاوفهم.

في حين اضطرت سعاد الفهد وقف حساب ابنها (13 عاما) على الفيسبوك بعد ما لاحظت تغييرا كبيرا على تصرفاته وتمرده على والديه من جهة وأخذ قرارات تتعلق بدراسته وعلاقاته الاجتماعية من دون الرجوع إلى والديه أو حتى أخذ المشورة.

جاء قرار سعاد بوقف حساب ابنها بعد أن تابعت منشوراته على الفيسبوك والكم الهائل من النصائح والحلول غير المنطقية التي كان يشاركه بها المعلقون على منشوره، الغالبية العظمى منهم مراهقون أو غير مؤهلين للنصيحة.

وتقول سعاد، “واجهت طفلي بمنشوراته وعاهدته بأن أكون مستمعة جيدة له وأشاركه البحث عن حلول”، مبينة أن الغرباء والدخلاء على حياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لن يخافوا عليه وعلى مصلحته كوالديه.

يجد عشرات المراهقين من حساباتهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ملاذا آمنا ومنفسا للبوح عن مشاكلهم ومشاعرهم، مشاركين تلك المشاعر أصدقاءهم عبر العالم الافتراضي، مستثنين ذويهم فيكون الأهل آخر من يلجأون إليهم.

تُمثل وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من حياة العديد من المراهقين بحسب استطلاع أجراه “مركز بيو للأبحاث”، وشمل نحو 750 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، أن 45 % منهم متصلون بالإنترنت بشكل مستمر تقريبًا، و97 % يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل YouTube أو Facebook أو Instagram أو Snapchat.

“56.8 % من إجمالي سكان العالم ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني أن حوالي 4.48 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وأن أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا لديهم ملفات تعريف شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها حد أدنى للسن يبلغ 13 عامًا أو أكثر.

دراسة حديثة أجراها فريقٌ بحثي دولي من جامعات كندية وإيطالية وهولندية وألمانية، فإن “الفوارق الاجتماعية تدخل ضمن عوامل تنامي إدمان مواقع التواصل الاجتماعي بين المراهقين وطلاب المدارس المنتمين إلى الطبقات الأقل من حيث المستوى الاجتماعي مقارنةً بغيرهم”.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية “إنفورميشن كوميونيكيشن آند سوسايتي” (Information Communication & Society)، أن “المراهقين الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية تعاني من الحرمان الاقتصادي يكونون أكثر تعرُّضًا للاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل وإدمان استخدامها، وأن دعم الأسرة والأقران يؤثر بالإيجاب كعامل وقائي لتفادي تلك المشكلة، في حين تُسهم المستويات المنخفضة من دعم الأسرة إسهامًا واضحًا في تفاقُم الأزمة”.

خلص الباحثون في الدراسة، التي تُعد الأولى من نوعها، إلى وجود صلة بين عدم المساواة الاقتصادية و”إدمان مواقع التواصل الاجتماعي”، واستخدام تطبيقات المراسلة الفورية مثل إنستجرام وفيسبوك وواتساب في أوساط التلاميذ، مؤكدين أن “الوضع يصبح أسوأ في المدارس التي تتجلى فيها عناصر الثروة والفروق الاجتماعية بين زملاء الدراسة”.

وأظهرت النتائج كذلك أن “المراهقين الذين كانوا أكثر حرمانًا نسبيًّا من زملائهم في المدرسة، والذين التحقوا بمدارس غير متكافئة اقتصاديًّا، كانوا أكثر تعرُّضًا للإبلاغ عن معاناتهم من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووجد الباحثون أن “الوضع أسوأ بكثير في حجرات الدراسة التي تظهر فيها الفوارق الاجتماعية بين الأطفال، وأن الأطفال الذين يعانون من الحرمان يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التنفيس عن مشاعرهم السلبية أو الهروب منها، وتخفيف العواقب السلبية لشعورهم بالحرمان بصورة نسبية”.

وتلفت اختصاصية الإرشاد النفسي والتربوي الدكتورة سعاد غيث إلى أن التصرفات التي تصدر عن المراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بحاجات نفسية واجتماعية واقتصادية وعاطفية، فإذا لم يكن المراهق قادرا على تغطيتها من خلال أسرته سيسعى إلى تلبيتها بطريقة أو بأخرى.

ويلجأ الكثير من المراهقين بحسب غيث إلى الأصدقاء سواء كانوا في العالم الواقعي أو الافتراضي لتلبية هذه الحاجات وعندما يكون لديهم تساؤلات ومشاعر، يبدأون بالتواصل مع الآخرين للحصول على الدعم والطمأنينة وتزويدهم بالمعلومات عندما تفشل الأسرة بالتواصل.

وتنوه غيث إلى أنه عندما تفشل الأسرة في التواصل المستمر وبناء الثقة مع أبنائها والانتباه للملامح والأعراض التي تبدو عند المراهق وتتمثل في العزلة والبعد فإنه لا بد من الانتباه إلى ضرورة تلبية الاحتياجات النفسية والعاطفية والاجتماعية قبل أن يضطر المراهق لتلبية احتياجاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجد بعض المراهقين من مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا من خلال أشخاص يستجيبون لهم ولكن الخشية من طريقة الاستجابة عبر وسائل التواصل أن يكون لها أغراض أخرى وتجارب أكثر قسوة.

وبالتالي، المراهقون لديهم مشكلة إطلاق أحكام وتقييم للجهات التي يحصلون منها على المشورة، خصوصا عندما يطرحون أسئلة ويجيب عنها أحد غير مؤهل وليس من أهل الاختصاص وكل يدلي بدلوه وكل شخص يقدم تجربة شخصية في الغالب غير قابلة للتعميم، ولا يجوز أن تعطى للمراهق ويكون قد غرر به.

ووفق غيث، الأسرة بحاجة إلى أن تتعلم تلبية احتياجات أبنائها من أطفال ومراهقين من خلال تواصل مستمر وشعور بالأمان وإعطائه الثقة بالإفصاح وعدم إشعاره بالخوف من البوح والحديث لأن ذلك يشعره بالخوف وبالتالي اللجوء للغرباء.