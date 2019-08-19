“مربط الخطيب” في بطولة الخالدية لجمال الخيول العربية

عمان – الغد – يتأهب “مربط الخطيب” للخيول العربية الأصيلة، استعداداته للمشاركة في بطولة الخالدية الدولية لجمال الخيول العربية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ويشارك “مربط الخطيب” في بطولة الخالدية الدولية، بـ”5″ خيول منها: الجواد “ياس الهواجر” للمشاركة في فئة “الأفحل المسنة”، والجواد “عج بندر” للمشاركة في فئة “الأمهر”، والجواد “ميار بك” للمشاركة في فئة “المهرات”، والجواد “عظيم بك” للمشاركة في فئة “أمهار للفئة العمرية أقل من سنة”.

واشار بهاء الخطيب” مالك المربط”، إلى أهمية المشاركة في بطولة الخالدية الدولية، نظرا لكونها من أهم البطولات على مستوى العالم، وهي أول مشاركة اردنية لمربط الخطيب في البطولة، مشيرا إلى أن خيول مربط الخطيب سبق أن حققت العديد من الإنجازات في مختلف المحافل العربية والدولية.