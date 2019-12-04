“مربط الخطيب” يحضر تصفيات كأس العالم لجمال الخيول

عمان – الغد – حضر وفد من “مربط الخطيب” للخيول العربية الأصيلة، تصفيات كأس العالم لجمال الخيول العربية 2019، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس موخرا، حيث ترأس الوفد مالك “مربط الخطيب” للخيول العربية بهاء الخطيب.

وجاء الحضور الأردني لتصفيات كأس العالم، تجهيزاً للمشاركة في البطولة في الأعوام المقبلة، من خلال التعرف على مستوى الخيل وشروط المشاركة، والإستفادة من التجهيزات للبطولات في السنوات المقبلة.

يذكر أن “مربط الخطيب”، سبق أن حصد المراكز الأولى في عدة مشاركات لجمال الخيل على المستوين المحلي والدولي، وبجهد شخصي من مالك مربط الخطيب.

ويعود وفد “مربط الخطيب” إلى عمان مساء اليوم، للمياشرة في التحضير للمشاركات المقبلة، وفي طليعتها البطولة الدولية التي ستقام في الأردن بنسختها الأولى.