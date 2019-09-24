“مربط الخطيب” يكرم الوفود المشاركة في بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول

عمان – الغد – أقام “مربط الخطيب”، حفل عشاء تكريمي على شرف وفود دول السعودية والكويت ولبنان وفلسطين والأردن، التي شاركت في بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي نظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني مؤخرا على ميدان الإسطبلات الملكية في الحمر.

وفي بداية الحفل، رحب بهاء الخطيب مالك المربط، بالضيوف والحضور، معبرا عن سعادته بإتساع قاعدة المهتمين برياضة جمال الخيول العربية، عبر مشاركة متميزة في بطولات الشرق الأوسط من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، والتي قدمت خيولها عروضا إتسمت بالأناقة والجمال.

وإستعرض الخطيب، إنجازات مرابط الأردن ومختلف الاسطبلات في الفعاليات العربية والدولية، حيث يمتلك “المربط” العديد من الجياد العربية الأصيلة التي سجلت إنجازات على الساحة المحلية والعربية والاقليمية.

وأشاد الحضور بمستوى الجياد التي يملكها مربط الخطيب خاصة بعد أن حققت إنجازات على الساحة المحلية، كان آخرها في بطولات الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة، حيث فازت المهرة (فلة بيه كيه) بالمركز الأول لمسابقة فئة مهرات مواليد 2014، اضافة إلى نتائج متقدمة لبقية الخيول وأبرزها (ار ايه اش فانتسي) و(الهنوف بي كيه)، وتألق الجواد (اتيوس أو شهم النقيب، اتيا كون)، وكذلك العارض الرائع باول كوزيكاوشي، الذي يستعد لبطولة أخن الدولية للخيول.