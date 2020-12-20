“مربعانية الشتاء” تبدأ غداً.. هل تحمل ثلوجاً للأردن؟

عمان- يبدأ يوم غد الاثنين الانقلاب الشتوي والمربعانية، إيذانا ببدء فصل الشتاء، حيث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تكون ساعات الليل أكثر من ساعات النهار، اذ تسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي، وفي نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم الانقلاب الصيفي، وتكون الشمس عامودية على مدار الجدي وهو خط وهمي يكون واقع على درجة دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء.

مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب قال في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، إن يوم الانقلاب الشتوي تصل الشمس ظاهريا الى ابعد نقطة لها جنوب السماء ثم تعكس اتجاهها وتبدأ بالانحراف نحو الشمال.

واضاف ان يوم غد الاثنين يبدأ يوم الانقلاب الشتوي لعام 2020 عند الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهراً، حيث تشرق الشمس الساعة 6:32 من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243، عند الساعة 4:36 مساءً.

واوضح آل خطاب “يكون عدد ساعات النهار ليوم غدٍ 10 ساعات و4 دقائق وهو أقصر نهار لهذا العام فيما تبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة.

وأضاف انه مع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم 2020/2021 والتي تستمر حتى اليوم الثلاثين من كانون الثاني المقبل 2021، وهي أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.

وقال آل خطاب، إن هذه الفترة قد تشهد أمطارا غزيرة واحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان اخرها في مربعانية الموسم الماضي، والتي شهدت تساقطاً للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية مثل راس منيف والشوبك، وتشكل أمطار المربعانية عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة.

وبين ان السجلات والدراسات المناخية في مديرية المناخ لمحطة رصد مطار عمان المدني وخلال 100 عام مضى تشير الى أن أعلى مجموع مطري شهدته خلال فترة مربعانية الشتاء كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم محققة ما نسبته 87 بالمئة من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في موسم 2013/2014، وشهدت محطة راس منيف/ محافظة عجلون أعلى مجموع مطري خلال مربعانية موسم 1991/1992 وبلغ 398.8 ملم محققة ما نسبته 69 بالمئة من معدلها الموسمي المطري العام والبالغ 586.8 ملم.

وتشير الدراسات الاحصائية المناخية في مديرية المناخ الى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لفترة المربعانية في مطار عمان المدني بلغ 13.3 درجة مئوية محسوباً لأخر ثلاثين سنة ماضية، فيما بلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.7 درجة مئوية.

وتابع آل خطاب بان السجل المناخي بين أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطارعمان بلغت 26.3 بتاريخ 23/12/1963 وأقل درجة حرارة صغرى 7.5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون ثاني 1973. وعلى مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية، بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31.5 درجة مئوية عام 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بلغت 14.0- عام 1992.

واشار آل خطاب الى ان معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 25 بالمئة من المعدل الموسمي العام للمملكة، فيما كانت مجاميع الامطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه أقل من المجموع المطري الافتراضي في المناطق الشمالية والوسطى الغربية والمناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

وأضاف ان الهطول المطري كان في باقي المناطق أعلى بقليل من المجموع المطري الافتراضي لتاريخه، حيث بلغ معدل كميات الامطار في مناطق المملكة ونسب ما حققته من معدلاتها الموسمية المطرية العامة خلال هذا الموسم وحتى تاريخه كما يلي: المناطق الشمالية 82.9 مم محققة 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، والمناطق الوسطى الغربية 77.4 مم وبنسبة 19 بالمئة، المناطق الوسطى الشرقية 30.3 مم محققة 24 بالمئة، المناطق الشرقية 21.9 مم محققة 24 بالمئة، الأغوار الشمالية 134.6 مم وبنسبة 35 بالمئة، الأغوار الوسطى 92.6 مم محققة 33 بالمئة، الأغوار الجنوبية 12 مم محققة 16 بالمئة، المناطق الجنوبية الغربية 30.3 مم محققة 13 بالمئة، المناطق الجنوبية 9.4 مم وبنسبة 17 بالمئة، العقبة 12.9 مم وبنسبة 55 بالمئة من معدلها الموسمي العام. (بترا)