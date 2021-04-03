مربو الأبقار يلوحون بمقاضاة وزارة الزراعة.. والحنيفات يرد

عبدالله الربيحات

عمان- لوحت الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار وجمعية ائتلاف مزارعي الأبقار بإقامة دعوى قدح وذم ضد وزارة الزراعة، بسبب ما وصفوه “إساءة لهم” أثناء مقابلة تلفزيونية لوزيرها خالد الحنيفات أخيرا، الذي رد بدوره، في تصريح لـ”الغد”، بالتأكيد على احترامه للقضاء، وأن ذلك من حقهم “إذا بدر منه أي شيء”.

وقال رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار ليث الحاج، لـ”الغد” إنه جرى الطلب من محامي الجمعيات إقامة دعوى ضد وزارة الزراعة على اثر وصف وزير الزراعة مربي ومنتجي الحليب الطازج بـ “هولاء لا يثمر فيهم”.

وجاء رد الحنيفات عندما أعلن مربو الأبقار ومنتجو الحليب الطازج تنفيذ اعتصام أمام وزارة الزراعة يوم غد الاحد، لمناقشة رخص الاستيراد، التي تم منحها لشركتين محددتين، لاستيراد ١٥٠٠ رأس من الأبقار الحلوب.

إلى ذلك، نفى الحنيفات أن يكون طلب الاجتماع بمربي الأبقار ورؤساءالجمعيات في الوزارة، اليوم السبت، عند الساعة العاشرة صباحا، في الوقت الذي أكد فيه مربون أن مكتب الوزير اتصل بهم يوم أمس الجمعة ودعاهم للاجتماع به اليوم و”بعد حضورهم والانتظار لمدة 3 ساعات لم يحضر الوزير”، الذي أكد أيضا أن لا علم له بذلك ولم يطلب الاجتماع بهم، فيما قال مربون أنهم أبلغوا لدى وصولهم الوزارة بأن الاجتماع سيكون مع مجلس الشراكة الزراعي، وهو الأمر لم يتم أيضا، علما بأن المربين ممثلين في هذا المجلس.

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