مرتكب جريمة القتل بالرصيفة في قبضة الأمن

عمان-الغد- بأقل من 24 ساعة ألقى البحث الجنائي، الأحد، القبض على مرتكب جريمة القتل التي وقعت في لواء الرصيفة السبت. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة مساء السبت، حول قيام أحد الأشخاص باطلاق عدة عيارات نارية باتجاه أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما وما لبث ان فارق الحياة ولاذ مطلق النار بالفرار وتوارى عن الانظار وباشر فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي التحقيق في القضية والبحث عن مرتكب الجريمة. واضاف الناطق الاعلامي انه وبأقل من 24 ساعة تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد مرتكب الجريمة ما دفعه لتسليم نفسه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وبوشر التحقيق معه.