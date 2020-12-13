مرجان يحتج على الإنذار الخاطئ

عمان – الغد- احتج نادي معان رسميا يوم أمس، على الانذار الذي منحه حكم مباراة الفريق أمام شباب الأردن، لنجم الفريق سعيد مرجان، معتبرا أن الانذار منح بالخطأ للاعب مرجان، وأن من استحق الانذار هو زميله في الفريق راكان الخالدي.

ويأتي هذا الاحتجاج، كون تسجيل الانذار لمرجان، يمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الحسين اربد بدوري المحترفين، لأنه يعتبر الانذار الثالث له.

ويرى معان أن اللاعب الذي احتج في المباراة كان راكان الخالدي، وهو الذي استحق الانذار، وليس مرجان، إلا أن الحكم منح الانذار لسعيد بالخطأ، مطالبا اتحاد الكرة باعادة النظر بالانذار، وشطبه عن مرجان لتمكينه من المشاركة في اللقاء القادم. –(أخبار النجوم)