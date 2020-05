مرحباً بكم في “فندق فيروس كورونا”

نعوم شوستر* – (مجلة 972+) 21/4/2020

كنت آمل في استخدام تجربة الحجر الصحي المشتركة هذه في القدس للخروج بمواد جديدة لعرضي الكوميدي المنفرد. لكن ما حدث بدلاً من ذلك لم يكن ما توقعته على الإطلاق.

في آب (أغسطس) العام الماضي، حزمت حقيبتي لقضاء زمالة لمدة عام واحد في جامعة هارفارد، للعمل على عرضي الكوميدي من أداء امرأة واحدة والذي يتحدث عن فكرة التعايش.

نشأت في واحة السلام/نيفي شالوم، المجتمع الوحيد في إسرائيل الذي يعيش فيه الفلسطينيون واليهود معًا عن قصد. وبينما ترعرعت بين الأعضاء التقدميين في كلا المجتمعين، متحدثة بالعبرية والعربية معاً، كان من المفترض أن أصبح “طفلة الملصق” للتعبير عن سلام يبدو ممكناً. لكنني أصبحت، بدلاً من ذلك، منتقدة مُرة للطرق التي يتم بها استخدام “التعايش” لتجنب معالجة المشاكل الجذرية، وأصبحت محصنة ضد الشعار الفارغ “أعطوا السلام فرصة”.

كانت سنتي في الولايات المتحدة تسير بشكل جيد للغاية. قدمت عروضي في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الكوميدي الإيراني-الأميريكي الشهير ماز جبراني. وكان من المقرر أن أقدم عرضي في شهر أيار (مايو) المقبل في مركز كينيدي، إحدى أبرز مساحات الفنون المسرحية والأدائية في أميركا.

ولكن، عندئذ اندلع وباء فيروس كورونا المستجد، وغيّر حياتي -وكل حياتنا في الحقيقة- إلى الأبد.

بدأ صندوق بريدي يبدو وكأنه مهرجان إلغاء، وأعلن رئيس الجامعة أن الحرم الجامعي سوف يُغلق. وعلمتُ أن عليّ اتخاذ قرار: هل أبقى في بوسطن، أم أعود إلى إسرائيل/ فلسطين؟ واخترت المجازفة والعودة إلى الوطن لأكون قريبة من عائلتي، حتى لو كان ذلك يعني أنني سأضطر للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند عودتي.

بدأت رحلة عودتي بإلغاء رحلة طيران كان من المفترض أن تأخذني من بوسطن إلى نيويورك. ولأنني كنتُ مصممة على إكمال الطريق، قفزت على متن قطار متجه إلى مدينة نيويورك، والذي كان فارغاً بشكل غريب، ثم أخذت سيارة “أوبر” إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، حيث قضيت 12 ساعة في انتظار رحلتي إلى تل أبيب. واعتقدت أنني إذا توخيت الحذر بما يكفي، فسيمكنني تجنب الإصابة بفيروس كورونا في الطريق.

وكنت مخطئة جداً.

بعد أربعة أيام من وصولي إلى المنزل، بدأت في المعاناة من أعراض “كوفيد 19” جميعها، بما في ذلك الحمى، والرعشة، وآلام العضلات والإرهاق الشديد وفقدان الشهية. لم أستطع أن أشم أو أتذوق أي شيء. وكنت أعلم أنني مصابة بالمرض حتى قبل أن أن تظهر نتيجة الفحص الإيجابية.

لم يبدُ ذلك مثل الانفلونزا مطلقاً. شعرت أن النار تشتعل في جسدي، وأنه يحترق من الداخل. كان الألم شديداً لدرجة أنه أغمي علي في إحدى الليالي. ولا أتذكر أنني التقطت الهاتف واتصلت بسيارة الإسعاف. لم يتمكن والداي من الاقتراب مني، على الرغم من أنهما كانا معزولين في غرفة منفصلة على بعد خطوات فقط. كان الشعور بالعجز مؤلماً لهما كما كان بالنسبة لي.

أخذتني سيارة الإسعاف إلى مستشفى هداسا في القدس، حيث وضعني الأطباء على دعم الأكسجين لمدة 24 ساعة. وساعد ذلك بشكل كبير. أنا في الثالثة والثلاثين من العمر وصحتي جيدة -لا أستطيع أن أتخيل ما يمر به الأشخاص الأكثر ضعفاً أمام هذا المرض. إنه لئيم، قوي وبالغ القسوة.

بعد خروجي من المستشفى قبل نحو أسبوعين، تم نقلي إلى فندق دان في القدس لمواصلة التعافي مع مرضى “كوفيد 19” آخرين. وهناك، وجدت أن “فندق فيروسات كورونا” هذا هو واحد من أغرب الأماكن في العالم. لقد أصبح ملجأ للمجموعة الأكثر تنوعاً والأقل توقعاً من الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق؛ إسرائيليين وفلسطينيين من جميع مشارب الحياة، والذين يتعافون معاً. وبينما يمارس العالم التباعد الاجتماعي ويتعلم كيفية التأقلم مع الشعور بالعزلة الغريبة المناقضة للبديهة، نحن جميعاً هنا متكيّفون معاً، ونعتني ببعضنا بعضا، ونتواصل اجتماعياً -بل وحتى نتعانق.

اعتقدت أنني إذا كنت سأبقى عالقة هناك لبعض الوقت، فإن أقل ما يمكنني فعله هو محاولة تغيير الجو. وهكذا، قدمت عرضاً لحشد من 150 شخصاً في بهو الفندق. ولم أستطع سوى أن أفكر في نفسي بكيف كنت، منذ أيام قليلة فقط، أتابع أحلامي الكوميدية الكبيرة في أميركا، والآن، أصبحت هنا، أحكي النكات لمجموعة من العرب واليهود الذين يسعلون في الحجر.

لأنني نشأت مع كلتا الثقافتين، أنا معتادة على التنقل بين المجموعتين بطريقة تدرك ديناميات القوة الحاضرة هناك على الدوام. وكنت آمل في استخدام تجربة الحجر الصحي المشتركة هذه للخروج بمادة جديدة لعروضي. لكن عدم وجود التوتر في الفندق كان مضاداً للطقس. بل حتى صادماً.

في العالم الخارجي، يُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم مخيفون ومريبون. ويترتب عليهم أن يثبتوا باستمرار أنهم يستحقون أن يعاملوا كنظراء، اجتماعياً وسياسياً، بينما يتمتع الإسرائيليون اليهود -وخاصة أولئك المنحدرون من أصل أوروبي- بامتيازات لا حدود لها. ومع ذلك، في الفندق، أظهر شيء ما حول هذا الوضع المتطرف جوانب مختلفة من الناس لم أكن قد رأيتها من قبل.

ذات يوم، بينما كنت أتجول في بهو الفندق، سمعت مقتطفات من حوار بين شابين، يهودي متدين وفلسطيني. لم أستطع أن أسمع سوى بضع كلمات في البداية: “1948”، “فلسطين” و”اشكنازيم”. ومفتونة بفكرة الحوار، تحركت أقرب في الوقت المناسب تماماً لأسمع اليهودي المتدين وهو يخبر الفلسطيني كيف أنه قبل مجيء المهاجرين الأوروبيين إلى إسرائيل، لم يكن هناك انفصال بين اليهود العرب (المزراحيم) والفلسطينيين، الذين كانوا معتادين على تشارك هذه المساحة.

كان الفلسطينيون واليهود يجتمعون في ردهة الفندق كل ليلة للدردشة وممارسة الألعاب، وكانت قائمة السماع تتناوب بين موسيقى المزراحي والكلاسيكيات العربية. هل كنت أصاب بالجنون؟ كيف يمكن لهذا أن يكون؟ لماذا احتاج الأمر إلى جائحة عالمية حتى نعامل بعضنا بعضاً بمثل هذا التعاطف الراديكالي؟ لماذا يحدث أننا أصبحنا قادرين، فقط مع هذا التهديد الخارجي المشترك، على إظهار المسؤولية عن حريات ورفاه بعضنا بعضا؟

حتى أكون واضحة، لم تختف المظالم المنهجية في الخارج فجأة. في الأسبوع الماضي فقط، داهمت الشرطة الإسرائيلية عيادة اختبار لـ”كوفيد 19″ في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية لأن السلطة الفلسطينية تديرها.

لكن شيئاً عن ألم هذه اللحظة ومأساتها جعلني أدرك أنه لا بأس في اعتناق الخير، في بعض الأحيان؛ وأن تتم ملاحظة ذلك، وتضخيمه. وآمل أن نأخذ بعضاً منه معنا عندما ينتهي كل هذا. أعرف أنني سأفعل.

*ممثلة كوميدية حرة وفنانة من بناة السلام وناشطة مستقلة. نشأت في نيفي شالوم/ واحة السلام. تؤدي بثلاث لغات: العبرية والعربية والإنجليزية. في العام 2018، سُميت “الكوميدية اليهودية الجديدة للعام” في لندن. وفي العام نفسه، كانت أول فنانة يهودية تؤدي في “مهرجان كوميديا فلسطين”، وانتشر محتوى عروضها في وسائل الإعلام العربية. كانت في جامعة هارفارد تعمل على تطوير عرضها الخاص من أداء امرأة واحدة قبل تفشي وباء “كوفيد 19”.

