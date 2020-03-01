مرسيدس بنز تستدعى 11166 سيارة لمخاوف تتعلق بالسلامة

بكين – أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة مرسيدس بنز (تشاينا) المحدودة استدعت 11166 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت المصلحة، وهي أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين في بيان اليوم الأحد أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 30 اذار الحالي، ستشمل عدة فئات تم إنتاجها خلال الفترة بين 2 حزيران و31 تشرين الأول 2018. وأوضحت أنه نظرا لوجود مشابك معيبة في المركبات المتأثرة، فإن مشابك أحزمة أمان المقاعد الأمامية ربما تزيد خطر إصابة ركاب المقعد الأمامي في حالة حدوث تصادم.

ومن المقرر أن تقوم شركة السيارات المعنية بفحص جميع السيارات المستوردة واستبدال المشابك المعيبة للقضاء على المخاطر. بترا