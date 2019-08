مرسيدس يعلن بقاء بوتاس لموسم 2020

حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) – أعلن فريق مرسيدس للفورمولا واحد الخميس، بقاء سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس معه لموسم 2020، ليضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبل السائق المخضرم قبل جائزة بلجيكا الكبرى الاحد.

وقال الفريق الالماني في بيان: “يؤكد فريق مرسيدس – اي ام جي بيتروناس موتورسبورت بقاء فالتيري بوتاس لموسم 2020 من الفورمولا واحد”.

