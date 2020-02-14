“مرسيدس” يكشف عن سيارته الجديدة للفورمولا1

لندن – كشف فريق “مرسيدس” الجمعة عن سيارته “W11” الجديدة لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1) والتي سيسعى بها بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون لحصد لقب بطولة العالم السابع في تاريخه.

وأزاح “مرسيدس” الستار عن السيارة في فعالية بحلبة سيلفرستون البريطانية في حضور هاميلتون وزميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

ويتطلع “مرسيدس” بهذه السيارة لمواصلة هيمنته على بطولتي العالم للمصنعين والسائقين (عبر هاميلتون والألماني نيكو روزبرج) اللتين توج بهما في آخر ست مواسم.

كما أن هاميلتون سيسعى لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة مايكل شوماخر أكثر السائقين تتويجا ببطولة العالم للفورمولا1 بواقع سبعة ألقاب.

وعرض الفريق خلال الفعالية سيارة “W01” التي قادها الأسطورة مايكل شوماخر عام 2010 تكريما له وللفترة التي هيمن فيها على بطولة العالم للفورمولا1.

وقال توتو وولف الرئيس التنفيذي للفريق “سيارتنا تشبه كثيرا سيارة شوماخر”.

وتابع “اليوم تبدأ الرحلة. سيكون علينا لاحقا أن نذهب إلى برشلونة من أجل التجارب”.

ومن ناحيته قال هاميلتون “أنا مستعد. في هذه اللحظة من العام لا تفكر في الضغط وإنما في الاستمتاع، رغم أنك تحافظ على تركيزك أيضا”.

ومن المقرر أن تقام تجارب الاستعداد للموسم في برشلونة من 19 إلى 21 فبراير/شباط الجاري ومن 26 إلى 28 من الشهر ذاته.

وتنطلق بطولة العالم في حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 15 مارس/آذار المقبل بسباق جائزة أستراليا الكبرى.(إفي)