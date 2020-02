“مرسيدس” يكشف عن سيارته الجديدة للفورمولا1

لندن – كشف فريق “مرسيدس” الجمعة عن سيارته “W11” الجديدة لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1) والتي سيسعى بها بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون لحصد لقب بطولة العالم السابع في تاريخه.

وأزاح “مرسيدس” الستار عن السيارة في فعالية بحلبة سيلفرستون البريطانية في حضور هاميلتون وزميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

The champions reveal their new car!

Introducing the W11…#F1 @MercedesAMGF1 https://t.co/MUcPY7jXxe

— Formula 1 (@F1) February 14, 2020