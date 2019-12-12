مرسيليا يأمل في مواصلة الانتصارات

باريس- يأمل مرسيليا الوصيف في البقاء أطول فترة ممكنة على غيمته الحالية وتحقيق سابع فوز تواليا، عندما يحل على متز غدا في المرحلة 18 لبطولة فرنسا في كرة القدم.

وبفوزه الاخير على بوردو 3-1 الاحد الماضي، حقق النادي المتوسطي أطول سلسلة انتصارات منذ آب (أغسطس) تشرين الأول (أكتوبر) 2014 حين حقق ثمانية انتصارات على التوالي، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، و6 عن ليل الثالث.

وعن السلسلة الرائعة لفريق المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش، قال قلب دفاعه الاسباني ألفارو غونزاليس لوكالة فرانس برس “عندما قلت أننا نهدف (التأهل الى) البطولات الاوروبية، وإذا أمكن دوري أبطال أوروبا، وُصفت بالمجنون، لكننا في المركز الثاني وثابتون…”. وتابع اللاعب البالغ 29 عاما والقادم من فياريال “أحلم باللعب في دوري الابطال مع فريق حيث أشعر باني محبوب وفي هذا الملعب المميز.. الفريق أصبح أكثر ثقة الان مقارنة مع بداية الموسم. أن تكون في المركز الثاني يشعرك بالقوة، وأعتقد انه لدينا المستوى كي ندافع عن هذا الموقع”. وسيكون مرسيليا مرشحا لتحقيق فوز جديد خصوصا في ظل فشل متز الثامن عشر بتحقيق اي فوز في آخر سبع مباريات. في المقابل، تبدو مهمة المتصدر باريس سان جرمان اصعب بكثير عندما يحل على سانت اتيان الثامن والطامح للعودة الى نتائجه المستقرة بعد خسارته مرتين في آخر ثلاث مباريات أمام رين ورينس.

ويخوض فريق المدرب الالماني توماس توخل المباراة ساعيا الى تحقيق فوزه الخامس تواليا والرابع عشر هذا الموسم، وذك بعد اكتساحه غلطة سراي التركي 5-0 برغم ضمان صدارة مجموعته في دوري ابطال اوروبا. وعلى غرار مباراته الاخيرة في الدوري والتي قلب فيها تأخره امام مونبلييه بهدف الى فوز 3-1 وسجل فيها نجومه البرازيلي نيمار، كيليان مبابي والايطالي ماورو ايكاردي، تابعت ترسانته الهجومية تألقها وتناوب على تسجيل الخماسية ضد غلطة سراي ايكاردي ونيمار ومبابي الى الاوروغوياني ادينسون كافاني والاسباني بابلو سارابيا. قال نيمار لاذاعة “أر أم سي” بعد منحه فرصة التسجيل من ركلة جزاء لكافاني المتروك على مقاعد البدلاء منذ بضعة أسابيع “هكذا بمقدوره التسجيل، والجميع يكون سعيدا”، علما بأن اللاعبين تنازعا سابقا على تنفيذ ركلات الجزاء للفريق الباريسي.

وعن وضعه في سان جرمان بعد الصيف الحار وطلبه العودة الى فريقه السابق برشلونة الاسباني، قال نيمار “ما يجعلني سعيدا هو أن ألعب كرة القدم”. ويسيطر سان جرمان بشكل كبير على الدوري المحلي، فتوّج ست مرات في آخر سبعة مواسم، ويحاول نقل هذه الهيمنة الى الساحة الاوروبية حيث واجه عدة خيبات منذ استحواذه من قبل ادارته القطرية مطلع العقد الحالي.

وبعد بلوغه ثمن نهائي دوري الابطال بشق النفس، يبحث ليون السابع عن الاستقرار عندما يستقبل في مباراة قوية رين الرابع والفائز خمس مرات في آخر ست مباريات. أما ليل الثالث والفائز في آخر 3 مباريات، فيفتتح المرحلة اليوم عندما يستضيف مونبلييه العاشر. -(أ ف ب)