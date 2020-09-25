مرسيليا يضم المهاجم البرازيلي الشاب لويس هنريكه

مرسيليا – تعاقد مرسيليا الفرنسي مع المهاجم البرازيلي اليافع لويس هنريكه (18 عاما) من بوتافوغو لمدة 5 اعوام، كما اعلن النادي الجنوبي الجمعة.

ولم يكشف مرسيليا عن قيمة العقد لكن تقارير قدّرت الصفقة ما بين 10 و12 مليون يورو.

ورحب مالك النادي الأميركي فرانك ماكورت في بيان رسمي بالحصول على “موهبة برازيلية هامة”.

في المقابل، اعتبر مدرب النادي البرتغالي اندريه فياش بواش بان لويس هنريكه هو “موهبة خام في حاجة الى صقل”.

وبات هنريكه رابع لاعب ينضم الى صفوف مرسيليا الذي سيشارك في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، بعد الياباني يوتو ناغاتامو (من غلطة سراي التركي)، وباب غي (لوهافر) والارجنتيني ليوناردو باليردي (بالإعارة من بوروسيا دورتموند الالماني). – (أ ف ب)