مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 180 هزة ارتدادية بعد زلزال تركيا

قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إنه في الساعة 6.15 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء سجل زلزالا جديدا بقوة 5،3 بدرجة ريختر في تركيا.

وأضاف سويدان في حديث لـ”هلا أخبار” أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ وقوع زلزال تركيا بلغت أكثر من 180 هزة بقوة أعلى من 4 على مقياس ريختر.

وأكد سويدان أنه لا يوجد بعلم الزلازل قدرة لمعرفة اذا ما كان هنالك زلزال سيحدث، متوقعا أن تبدأ الهزات الارتدادية بالتراجع حيث بدأت قوتها بالتراجع.

وبين سويدان أن الزلازل التي وقعت مصدرها بعيد عن الأردن ولم نتأثر بها، باستثناء أن الأردنيين شعروا بالزلازل التي سُجّلت فجر أمس الأثنين.