مرصد الزلازل الأردني يرصد هزة أرضية بقوة 3.8 درجة في شمال مرسي مطروح المصرية

عمان- الغد– سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية، بقوة 8ر3 درجات على مقياس ريختر، وقعت في البحر الأبيض المتوسط، شمال مدينة مرسي مطروح المصرية، عند الساعة 30ر4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة عمان.

وقال رئيس مركز الزلازل الأردني غسان سويدان، في تصريح صحفي، ان الهزة التي وقعت في البحر الأبيض المتوسط على بعد 800 كيلومتر غرب مدينة عمان و225 كيلومتر شمال مدينة مرسي مطروح المصرية لم تكن ملموسة لسكان المملكة.

ويرصد مرصد الزالزل الأردني الاحداث الزلزالية داخل المملكة والمناطق المجاورة، وكذلك يقوم برصد وتحليل وتوثيق أي حدث زلزالي تصل أمواجه إلى المحطات الأردنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة وترصد أي حركة أرضية، وتبثها عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى المرصد.