آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

مرصد الزلازل الأردني ينفي ما نشر عن “زلزال مدمر” سيضرب المملكة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان الغد- قال مدير مركز الزلازل الأردني الدكتور محمد القريوتي، اليوم السبت، إنّ الأخبار التي يتم تناقلها عبر وسائل إعلام عبرية حول زلزال شديد سيضرب البحر الميت ويتسبب بدمار هائل وقتلى بالآلاف، مكرر منذ سنوات .

وأضاف القريوتي في بيان صحافي أنّه “من الصعب التنبؤ بوقوع الزلازال بالتاريخ والمنطقة، وهذا الأمر في جميع المناطق الزلزالية على مستوى العالم، حيث أن جميع مراكز الأبحاث بالعالم والدراسات الزلازلية لا تحدد وقتًا أو تاريخًا لموعد حدوثها”.

وأكد القريوتي، أنّ “هذه المعلومات غير علمية ولايمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بمصادرها”.

مقالات ذات صلة

“معاكس للسير” يتسبب بإصابة 16 بحادث في إربد (صور)

منذ 28 دقيقة

الحكومة تستورد الشعير من سورية

منذ 37 دقيقة

“رياضيون منسيون” في آخر حلقاته من داخل السجن (فيديو)

منذ ساعتين

تجار إربد يحتجون ضد “الأوتوبارك” الاثنين

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock