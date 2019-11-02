مرصد الزلازل الأردني ينفي ما نشر عن “زلزال مدمر” سيضرب المملكة

عمان الغد- قال مدير مركز الزلازل الأردني الدكتور محمد القريوتي، اليوم السبت، إنّ الأخبار التي يتم تناقلها عبر وسائل إعلام عبرية حول زلزال شديد سيضرب البحر الميت ويتسبب بدمار هائل وقتلى بالآلاف، مكرر منذ سنوات .

وأضاف القريوتي في بيان صحافي أنّه “من الصعب التنبؤ بوقوع الزلازال بالتاريخ والمنطقة، وهذا الأمر في جميع المناطق الزلزالية على مستوى العالم، حيث أن جميع مراكز الأبحاث بالعالم والدراسات الزلازلية لا تحدد وقتًا أو تاريخًا لموعد حدوثها”.

وأكد القريوتي، أنّ “هذه المعلومات غير علمية ولايمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بمصادرها”.