مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة جنوب شرم الشيخ

عمان-سجل مرصد الزلازل الأردني/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء هزة ارضة بقوة 5ر3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب شرم الشيخ عند الساعة الخامسة و39 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

ووفق بيانات المرصد وقعت الهزة في البحر الأحمر على بعد 25 كلم جنوب شرم الشيخ وعلى عمق 19 كلم.

ويعد مرصد الزلازل الاردني ومركزة الرئيس في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من المراصد الاقليمية والعالمية ويقوم برصد النشاط الزلزالي داخل حدود المملكة وخارجها.