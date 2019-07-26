مرصع يضم لاعب “طائرة” صربيا والخوالدة رئيسا

عمان – الغد – بدأ نادي شباب مرصع اتصالاته مع لاعب صربي، لتدعيم فريق النادي الأول للكرة الطائرة، للعب مع خلال الموسم الحالي في دوري أندية الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم 28 آب (اغسطس) المقبل، حيث يلعب شباب مرصع مباراته الأولى أمام فريق الكريمة.

ويواصل الفريق تحضيراته للبطولة بقيادة المدربين عيسى الدقاق وعيسى تليلان، وتعاقد الفريق خلال الموسم الحالي مع معد العودة والمنتخب الوطني سابقا حسين عواد، ويضم افريق كل من اللاعبين: محمد عمر، لؤي جرادات، فادي علوش، أسامة المريدي، علي أحمد رضوان ومحمد غنام.

الى ذلك، جرت أول من امس الخميس انتخابات ادارة جديدة للنادي، حيث احتفظ محمود الخوالدة برئاسة النادي، وضمت الإدارة الجديدة كلا من: محمد علي عبدالله، محمد عبدالرزاق، عمر سالم، عبدالله محمد، حمزة مصطفى، نبيل حسين.

وذكر رئيس النادي محمود الخوالدة، أن إدارة النادي وفرت لفريق الكرة الطائرة كل الإمكانات من أجل المنافسة على لقب دوري الأولى، والصعود الى الدوري الممتاز الذي لعب فيه الفريق خلال الموسمين الماضيين.