مرضى الربو والوقاية من كورونا

عمان- الغد– يستمر معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في سلسلة نشراته الصحية التوعوية في ظل أزمة فيروس كورونا، مقدما في النشرة الآتية إرشادات مهمة لمرضى الربو.

ويعد الربو من الأمراض التنفسية المزمنة حيث تزداد حساسية الرغامي والقصبات تجاه عوامل مثيرة تؤدي إلى أن تنقبض الشعب الهوائية مما يقلل تدفق الهواء إلى هذه الشعب.

وتتراوح أعراض الربو بين خفيفة وشديدة، من ضيق في التنفس، وآلام في الصدر، وسعال، وخشخشة أو صفير عند التنفس، ومشاكل في النوم وأرق، أو نوبات من السعال.

مرضى الربو: عليكم بالوقاية من الإصابة بكورونا فأنتم عرضة أكثر من غيركم وذلك لضعف جهاز المناعة والجهاز التنفسي لديكم، كذلك أنتم أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة لكورونا كالإلتهاب الرئوي والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

عليك اتباع الإرشادات الآتية:

1. تجنب العوامل التي تثير نوبة الربو :

• عث الغبار، والطلع، والعفن.

• نزلات البرد وتبدل الحرارة المفاجىء.

• الإنفعال النفسي الشديد والتوتر.

• الجهد العضلي.

• تجنب بعض الأدوية أو الأطعمة التي تثير الحساسية مثل الفستق.

• عدم استخدام العطور والبخور والمعقمات ذات الرائحة القوية.

• الإبتعاد عن التدخين والمدخنين.

2. البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

3. توفير أدوية الربو والبخاخات واستخدامها بانتظام.

4. الإبتعاد عن الأشخاص من حولنا والمحافظة على مسافة ٢ متر.

5. الإبتعاد عن التعامل مع الحيوانات الأليفة إن وجدت في المنزل.

6. وضع الكمامة عند الخروج.

7. المحافظة على النظافة العامة وتعقيم وتطهير الأسطح.

8. المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم لمس العينين والأنفوالفم إلا بعد غسل اليدين.

9. ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق.

10. في حال شعورك بالأعراض الآتية عليك الإتصال فورا بـ 911 لتلقي الرعاية الطبية:

• حمى.

• صعوبة التنفس.

• صعوبة السعال والتقشع أوسعال جاف مستمر.

• آلام في الجسم.

• فقدان حاسة الشم والذوق.

• البرودة والزرقة والدوخة.

11. لاتتردد بالاتصال على خطوط الدعم الطبية لمعهد العناية بصحة الأسرة للحصول على الدعم و المشورة اللازمة

مع تمنياتنا لك بالسلامة.