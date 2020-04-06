مرضى السكري والوقاية من كورونا

عمان- الغد– سلسلة نشرات صحية توعوية يقدمها معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين.

ما هو مرض السكري؟

السكري هو من الأمراض المزمنة، وهو مرض استقلابي يحدث بسبب نقص هرمون الإنسولين أو مقاومة الأنسجة للإنسولين.

هل مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا ومضاعفاته؟ ولماذا؟

مرضى السكري هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، وذلك لضعف الجهاز المناعي لديهم، ولكن لا داعي للهلع والقلق إذ فقط يتوجب عليهم اتباع بعض التعليمات البسيطة للوقاية من الإصابة.

ماهي التعليمات التي يجب على مرضى السكر اتباعها أثناء البقاء في المنزل؟

1. عدم المخالطة والمحافظة على مسافة مترين عند الجلوس مع الآخرين في المنزل، إذ ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ والهواء عند العطس أو الكلام أو السعال.

2. عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى كالخروج للمركز الصحي أوالمستشفى.

3. النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون، وتهوية المنزل عدة مرات يومياً.

4. عدم لمس الفم، العينين والأنف إلا بعد غسل اليدين أوتعقيمهما.

5. عدم التشارك مع الآخرين الأدوات الشخصية (أطباق الطعام، الكاسات، المناشف،..).

6. عدم ملامسة الأسطح إلا بعد تعقيمها.

7. المحافظة على توفير أدوية السكري والإلتزام بأخذها في المواعيد المحددة.

8. عند شعورك بأعراض انخفاض السكري تناول كوباً من عصير الفواكه فوراً.

9. ممارسة الرياضة يوميًا (كرياضة المشي في المنزل).

10. تناول الأغذية التي ترفع من المناعة وتجنب الأغذية التي ترفع من السكر.

11. المحافظة على رعاية القدمين من خلال:

• ضبط السكري.

• العناية بالبشرة والأظافر.

• ارتداء حذاء مناسب ومريح.

• غسل القدمين يومياً وتجفيفهمابين الأصابع.

• ارتداء جوارب قطنية نظيفة وناعمة.

• تجنب المشي حافي القدمين.

• استخدام مرطب لتجنب تشقق القدمين.

متى يتوجب عليك الاتصال لتلقي الرعاية الطبية؟

1. عند شعورك بأي عارض من الأعراض التالية:

• الشعور بالنعاس، ضيق التنفس، تشوش بالتفكير، مشاكل بالرؤية، صعوبة في الكلام، عدم التوازن. جميع الأعراض السابقة بحاجة للمتابعة من مقدمي الرعاية الصحية.

2. مستوى السكر أعلى من ٣٠٠ ملغ/ديسيليتر عبر فحصين متتاليين خلال٢-٨ ساعات بجهاز قياس السكر المنزلي.

سلامتك تهمنا حافظ على حماية نفسك من الإصابة وفي حال شعورك بأي عرضلاتترددبالإتصال لتلقي الرعاية الصحية الأولية.