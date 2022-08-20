 مرضى السكري..7 أطعمة يجب تفاديها

يحتاج مرضى السكّري إلى اتّباع نظام غذائيّ للسيطرة على نسبة السكّر في الدم، وتلعب أطعمة كثيرة دوراً في رفع أو خفض نسبة السكّر.

المهمّة ليست سهلة وبعض الأطعمة قد تخفي نسبة سكّر خفية قد لا يعرفها كثيرون.

فما هي الأطعمة المسموحة والأطعمة الممنوعة لمرضى السكّري؟

يعتمد النظام الغذائيّ لمرضى السكّري على العناصر الغذائية الطبيعية والمنخفضة الدهون والسعرات الحرارية.

سوف تحتاج الى الكثير من الفاكهة، الخضار، والحبوب الكاملة- أي المأكولات الغنية بالمغذيات والمنخفضة الدهون والسعرات الحرارية- والقليل من المنتجات الحيوانية والمحليات، للتحكّم والسيطرة على السكّر في الدم.

عندما تفرط في تناول السعرات الحرارية والدهون، يؤدّي ذلك إلى ارتفاع الجلوكوز في الدم.

وفي حال استمرّ هذا الارتفاع أو ما يعرف بفرط سكّر الدم يمكن أن يُسبّب مضاعفات صحية على المدى البعيد مثل ضمور الأعصاب، تضرّر في النظر والكبد والقلب.

لذلك من الضروري تجنب الأطعمة التي يكون فيها مؤشّر نسبة السكر أعلى من 74.

بالنسبة إلى مرضى السكّري من النوع الثاني، يُفضل عدم استهلاك أطعمة ذات المؤشر الجلاسيمي المرتفع مثل بعض الفواكه كالكرز، الموز، العنب… والمربّى، العسل والحلويات والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والعصائر والآيس كريم…

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

الكرز: يجب تجنّب بعض الفواكه التي تجتوي على نسبة عالية من السكّر مثل المانغا والموز والكرز.

ولكن يمكن استبدالها بأخرى تحتوي على نسبة قليلة من السكّر وغنية بالألياف التي تبطئ عملية امتصاص السكّر في الدم مثل الدرّاق، التفّاح، الإجاص، الليمون والفواكه الحمراء مثل التوت، الفراولة…

المربّى: العسل والحلويات والمربّى تحتوي على نسبة عالية من السكّر في حين تفتقر إلى فوائد غذائية أخرى.

لكن هناك مربّى يحتوي على نسبة قليلة من السكر والتي يمكن أن تكون خياراً جيداً يمكن اللجوء إليه شرط تناولها باعتدال.

الكحول: بمعزل عن النبيذ (باستثناء النبيذ الحلو) والكحول الجافة التي تحتوي على نسبة قليلة من السكّر، هناك مشروبات أخرى غنية بالسكّر مثل البيرة، والعديد من المشروبات الكحولية التي يمكن أن تُسبّب ارتفاعاً في مؤشر السكر. لذلك ينصح بتفادي الكحول قدر الإمكان أو احتساء كأس واحد من النبيذ يوميّاً.

عصائر الفاكهة: حتى الفاكهة المعصورة تقلل من نسبة الألياف وتؤدّي إلى ارتفاع المؤشر الجلاسيمي في الدم. ويعتبر عصير العنب من العصائر الغنية بالسكّر والذي يجب تفاديه على وجه الخصوص.

لذلك ينصح بتناول الفاكهة عوض شرب العصير، أو شرب كوكتيل سموثي معدّ منزليّاً من خلال مزج الفاكهة مع الخضراوات للتقليل من نسبة السكر وزيادة الألياف.