مرضى كورونا ونقل العدوى: الإحساس بالذنب أكثر “فتكا” من أوجاع الجسد!

تغريد السعايدة

عمان – لم تكن تدرك رائدة (اسم مستعار) حجم الألم الذي ستحمله معها ويرافقها طويلا، فالأوجاع النفسية أكبر بأضعاف من تلك الجسدية جراء اصابتها بفيروس كورونا.

رائدة التي تعمل بإحدى الشركات الخاصة، كانت تطبق الاجراءات الاحترازية بحذافيرها، كانت تلتزم بالكمامة والقفازات أغلب الأوقات، ولكنها لهذه اللحظة لا تعلم كيف انتقل اليها ذلك “الفيروس اللعين” كما تسميه!

رائدة متزوجة ولديها طفل، كانت تذهب لوالديها المسنين مرتين في الاسبوع للاطمئنان عليهما وكذلك جلب الحاجات الأساسية لهما، ومع ذلك كانت تحاول عدم الاقتراب منهما أو الاستغناء عن الكمامة.

لم تحس رائدة بأي أعراض تنذر بإصابتها بفيروس كورونا، وشعرت بـ”رشح” خفيف ربطته بالحساسية الموسمية التي تصيبها أغلب الأوقات في فصل الربيع والخريف.

ولكن حينما ظهرت أكثر من حالة اصابة في عملها، لجأت على الفور لإجراء فحص لتكتشف إصابتها بالمرض، وبالتالي أجرت فحوصات لعائلتها لتكتشف اصابة والدها بالمرض.

منذ ذلك اليوم ورائدة تفتقد لطعم الراحة، ويأكلها احساس الذنب قوي، بأنها تسببت “بأذية” والدها المريض، من دون أن تقصد، خصوصا أنه يعاني من أمراض مزمنة. هي لا يهمها اصابتها، لكن خوفها على والدها حرمها طعم الراحة، مع هاجس وخوف من أن يفقد حياته جراء اصابته.

رائدة وبسبب تجربتها المؤلمة وإحساسها بالذنب الذي لا يفارقها، تنصح كل انسان بألا يتهاون للحظة بفيروس كورونا، وأن يضاعف من اجراءات الوقاية ويبتعد عن كبار السن، وأن يعتبر دوما نفسه مصابا، لكي لا يؤذي من حوله، وبالتالي تنهار حياته لأنه تسبب بضرر للآخر، ويتعرض لنظرات التجريح والاتهام من قبل أفراد العائلة!

غنى عبد الباقي “المتعافية من كوفيد 19″، وبعد ظهور حالات في محيطها العملي والعائلي؛ بادرت بنفسها للفحص في أحد المختبرات، من دافع خوفها على عائلتها وطفلها ذي العامين، حتى لا تكون سبباً في نقل العدوى لهم وتتحمل وزر إصابتهم.

وتقول غنى في حديثها لـ”الغد” عن تجربتها في هذا الشأن إنها في البداية كانت تعاني من أعراض مرضية مشابهة للإنفلونزا العادية، وراجعت أحد الأطباء الذي شخص حالتها أنها “رشح عادي”. بيد أنها بعد ظهور حالات مرضية عديدة لـ”كورونا”، واختلاط الأمر عليها، قررت أن تتوجه لأحد المختبرات، ليتبين أنها مصابة هي وزوجها.

الشعور بالخوف على المحيطين، من عائلتها ووالدتها تحديدا التي كانت قد خضعت لعملية جراحية في القلب قبل فترة من الزمن، ووجود طفل لديها في عمر صغير جداً، ومخالطته لأطفال في الحضانة، ضاعف من شعورها بالذنب والخوف عليهم كان همها الأكبر من حيث اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وحماية عائلتها، وحتى زملائها في العمل.

وتؤكد غنى أن الإصابة بمرض كورونا لم يعد مرعبا، خاصة وأن أعراضه يمكن التعرف عليها وتجاوز الصعوبات فيها، إلا أنها تصبح أكثر خطورة في حال إصابة أحد الافراد من كبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة، أو أطفال يمكن أن ينقلوا العدوى للآخرين، لذلك “ينبغي أن نحتاط جيدا حتى لا نكون سبباً في مرضهم، وهو جزء من المسؤولية المجتمعية التي يجب ان يتحلي بها الجميع ويتقبلها المحيط العائلي والعملي”.

عدد من القصص التي تم تداولها خلال جائحة كورونا، بينت وجود حالات وصلت إلى حد “الوفاة” جراء نقل المرض لهم من اشخاص مقربين، كما في نقل عدوى مثلا من أحد المصابين إلى والده أو الجد، من قد يعانون أمراضاً مزمنة وفي مراحل متقدمة من العمر، أو في أعمار متوسطة ولكنهم أصحاب “سيرة مرضية”.

تلك القصص ساهمت بزيادة نمو الشعور بالخوف من أن يكون اي شخص في المجتمع عرضةً لإصابة أحد افراد عائلته الذين قد يفقدهم، أو دخولهم بنوبات مرضية شديدة تستدعي وضعهم في غرف العناية المركزة.

وهذا ما تؤكدة فاديا، التي لم تصب بالمرض لغاية الآن، ولكن لكونها مخالطة لإحدى الحالات المصابة بـ”كورونا”، في محيط أصدقائها، قررت أن تقوم بالفحص في أحد المراكز الخاصة، وعلى نفقتها، حتى “يطمئن قلبها”، على حد تعبيرها، فهي أم لأربعة أطفال، ومنهم من يعاني التحسس الموسمي، لذلك كان لزاماً عليها ان تبادر وتحمي نفسها وعائلتها قدر المستطاع.

وتتمنى فاديا أن يكون لدى الكثير من الناس هكذا مبادرات، مضيفة “لن يكون أمراً جيدا أن أكون سبباً في نقل العدوى لأبنائي، او صديقاتي اللواتي ألتقي بهن بشكل دائم ولديهن عائلات وكبار سن وحالات مرضية مختلفة.. لذا علينا حماية أنفسنا وعائلاتنا لكي لا يوجعنا احساس بالذنب من أننا كنا سبب إصابة شخص عزيز علينا”.

الأخصائي والمعالج النفسي والمحاضر في الجامعة الأردنية الدكتور فراس الحبيس يرى أنه ومن خلال تواصله مع بعض المصابين بمرض كورونا، لاحظ أن معظم المصابين يحدث لهم تأنيب ضمير، وخوف من مخاطر المرض على أنفسهم وعلى من حولهم بأن يصابوا به وتنتقل لهم العدوى.

لذلك، يعتقد الحبيس أن المصاب يحاسب ذاته اذا كان السبب في نقل المرض لغيره وقد تصل لدى البعض إلى حالة مرضية يعاقب فيها الشخص نفسه لمجرد اعتقاده ان المرض نُقل لذويه، كما أن البعض منهم قد يعتقد ان الاهمال في لبس الكمامة أو باتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من العدوى وانتقال المرض له من الآخرين او العكس هو السبب في ذلك.

أما أم جنى، وهي مربية في إحدى الحضانات النهارية المرخصة، تؤكد أنها من خوفها على الأطفال الذين تختلط بهم في الحضانة، وإحساس الأمومة لديها، دفعها إلى أن تجري فحص “كورونا” أكثر من مرة منذ عودة الحضانات إلى العمل، في منتصف حزيران الماضي، وهو الوقت الذي كانت فيه الحالات ما تزال أعدادها منخفضة.

إلا أن الآن ومع وجود حالات متزايدة من الإصابات يوماً بعد يوم، تحاول أم جنى أن تلتزم بأدق معايير السلامة في حماية نفسها والأطفال في الحضانة، كون الأطفال يأتون إليها من عدة أماكن ومناطق مختلفة، وتوصي الأهل أن يكونوا متعاونين معها في هذا المجال حتى تحميهم جميعا، وتقول “لن أستطيع أن أسامح نفسي في حال أصيب طفل في الحضانة بسببي أو بسبب طفل آخر مصاب ولا أفضل أن أكون طرفا في معاناة اي عائلة”.

كما يبين الحبيس أن أكثر ما يؤلم هؤلاء الناس هو ما قد يسمعونه من الآخرين ومن عائلاتهم والمقربين أنهم السبب في نقل العدوى، ويضاعف ذلك شعور الألم الذي قد يصاب به المريض خلال فترة الحجر والشعور بالوحده والملل، والبعض منهم يزداد تأنيب الضمير لديه عندما يسمع عن الألم الذي يحدث عند اخذ عينة الفحص من المحيطين به، خلال إجراء فحوصات المخالطين.

ويشير الحبيس إلى أهمية الحديث والتنويه من أن هذا التأنيب والخوف والتوتر المصاحب لذلك، قد تؤدي إلى التأثير على جهاز المناعة ونشاطه وفعاليته، في الوقت الذي يكون فيه المريض بأمس الحاجة إلى قوة المناعة لمواجهة المرض، لذلك علينا أن نقلل من التضخيم الذي يعمل على زيادة التفكير وزيادة تأنيب الضمير وهذا بدورة يعمل على زيادة القلق عند المصاب ويعيق فعالية جهاز المناعة.