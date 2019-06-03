مرضي ينضم لقائمة “منذري” الجزيرة..إنجاز شخصي لحداد..جرار في الصدارة بكندا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السرحان يرفض تجديد إعارة أو بيع العرسان للفيصلي

أعلن نادي السرحان رسميا، رفض تجديد إعارة اللاعب أحمد العرسان للنادي الفيصلي، أو حتى بيعه للنادي.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة نادي السرحان أول من أمس، والذي شهد نقاشا حول انتهاء فترة اعارة اللاعب العرسان للفيصلي.

وأكد رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان، أن الإدارة رفضت تجديد اعارة العرسان للفيصلي، كما رفضت طلب الفيصلي بشراء اللاعبن لافتا إلى أن السرحان يتوجه للسماح للاعب بخوض تجربة احتراف خارجية.

مرضي ينضم لقائمة الموجهين إنذارات للجزيرة

أنضم لاعب فريق نادي الجزيرة لكرة القدم محمود مرضي، إلى قائمة زملائه اللاعبين الذين وجهوا إنذارات رسمية إلى النادي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأرسل مرضي إنذارا رسميا للجزيرة، للمطالبة بحقوقه المالية البالغة 25 ألف دولار، وفق ما جاء في الإنذار الذي يمهل النادي حوالي أسبوعين لتسديد المستحقات، أو اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى.

وكان لاعبون في الجزيرة أمثال محمد طنوس وزيد جابر وإبراهيم سعادة، سبق وأن انذروا نادي الجزيرة عبر المحامي عماد الحناينة الذي عاد ووجه انذارا للجزيرة بطلب من مرضي.

إنجاز شخصي لإحسان حداد بحصد 4 بطولات في موسمين مع القطبين

نجح نجم المنتخب الوطني والنادي الفيصلي إحسان حداد، في تحقيق إنجاز شخصي رياضي، بتحقيقه لأربع بطولات في موسمين متتاليين مع قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات.

حداد نجح في الموسم الماضي، عندما كان يلعب في صفوف الوحدات، في مساعد فريقه على الظفر بلقبي بطولة درع الاتحاد وبطولة دوري المناصير للمحترفين، قبل أن ينتقل لفريق الفيصلي، وينجح معه في حصد لقبي الدوري والكأس في الموسم الكروي 2018-2019 الذي انتهى مؤخرا.

ويعتبر هذا إنجازا جديدا لاحسان حداد الذي برز في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب اجادته اللعب في أكثر من مركز، سواء في النادي أو المنتخب. يشار إلى أن احسان حداد يرتبط مع النادي الفيصلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، مع امتلاكه لبند في العقد، يتيح له فرصة الاحتراف الخارجي في حال تلقى عرضا رسميا.

تقرير الجزيرة في مراحله النهائية واستقالة أمين السر

أكدت مديرية شباب العاصمة، أن البت في موضوع إدارة نادي الجزيرة، والشكوى التي تعرضوا لها من قبل أعضاء الهيئة العامة، بات في مراحله الأخيرة، وأن القرار من المتوقع أن يصدر بعد عطلة العيد بأيام قليلة.

وأشارت مديرية شباب العاصمة، ان اللجنة المكلفة بالنظر في موضوع الجزيرة، شارفت على الانتهاء من عملها، في انتظار اصدار القرار النهائي.

إلى ذلك، قدم أمين سر نادي الجزيرة سليم العكش استقالته من منصبه.

وقام العكش قبل أيام بتقديم استقالته لمديرية شباب العاصمة، التي تفاجأت بان أمين السر قدم استقالته قبل عدة اشهر، ولكن الإدارة لم تنظر في الموضوع ولم تبت فيه، ما دفع العكش للتوجه إلى مديرية شباب العاصمة لتقديم استقالته رسميا.

جرار يقود فريق اوترامونت الرديف لصدارة الدوري

قاد المدرب الأردني لفريق اوترامونت الكندي ناثر جرار، فريقه لصدارة الدوري في فئة الفرق الرديفة، بعد تحقيق 4 انتصارات من 5 مباريات.

وتصدر جرار الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق أخر حصد ايضا 12 نقطة بعد ختام الجولة الخامسة من الدوري. جرار الذي يعمل ايضا مساعدا في الفريق الأول، ساهم في تصدر الفريق الاول للدوري بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، في انجاز ايضا يسجل لجرار وللمدرب الأردني ايضا.

منتخب الكرة يستعير 10 لاعبين من “الأولمبي”

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لاستعارة حوالي 10 لاعبين من نجوم المنتخب الأولمبي، للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب الذي يقام خلال الشهر المقبل، في اطار التحضير لتصفيات كأس العالم المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، لتعويض الغياب المتوقع للاعبي “النشامى” المحترفين في الخارج، والذين لن يكون بامكانهم الالتحاق بالمنتخب الوطني الا في ايام الاتحاد الدولي.

ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال، في أن ينجح عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي في اثبات حضورهم، للالتحاق رسميا بالمنتخب الأول.

لاعبو معان يتسلمون جميع مستحقاتهم

تسلم لاعبو فريق نادي معان يوم أمس الإثنين، جميع مستحقاتهم المالية عن الموسم الكروي الماضي، والذي نجح خلاله الفريق في الصعود لدوري المناصير للمحترفين، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم.

وأوفت إدارة نادي معان بوعودها، وقامت يوم أمس، بصرف جميع رواتب اللاعبين والجهاز الفني، كما صرفت المستحقات الأخرى لنجوم الفريق.

الإدارة ايضا وعدت اللاعبين بصرف مكافآت الصعود لدوري المحترفين، عقب عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكدا اعتزازها بجهود جميع من ساهم في تحقيق الانجاز.

اللاعبون والمدربون بدورهم، حيوا إدارة نادي معان، وصدقها في التعامل مع اللاعبين، مؤكدين أن هذا يلزمهم بمزيد من الجهد سعيا لتحقيق إنجازات جديدة لكرة معان.

كواليس النجوم

• المستشار الفني لاتحاد كرة القدم بلحسن مالوش، غادر عمان، بعد أن اصطحب معظم أغراضه من مكتبه في اتحاد الكرة، في مؤشر عن قرب رحيله عن الاتحاد..المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، تفيد أن مالوش لم يكن راضيا بشكل كامل عن بعض الأمور التي كانت تحدث داخل اتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بتداخل الصلاحيات.

• أحد الأندية المنافسة، قام باستمزاج رأي 4 من لاعبي فريق الجزيرة، للعب في صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل، في ظل انتهاء عقودهم مع ناديهم.

• اللاعب أحمد العرسان الذي عاد لنادي السرحان، بدأ يدرس العروض الاحترافية الخارجية التي قدمتها له الأندية…العرسان تلقى العروض عبر وكيل أعماله الجديد الذي وقع اللاعب على كشوفاته بالتشاور مع نادي السرحان.

• لاعبا فريق منشية بني حسن لكرة القدم محمود الحوراني وحارس المرمى أحمد الزغير اللذين سبق وأن وقعا على كشوفات النادي الفيصلي، سيبدأ عقدهما اعتبارا من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولمدة 3 سنوات.

• نادي اتحاد كلباء الإماراتي، أعلن رسميا يوم أول من أمس، التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ياسين البخيت، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

• نجوم في أندية المحترفين، اعترفوا أن فترة السبات الطويلة بدأت بالنسبة للاعب كرة القدم الأردني..لاعبون أكدوا أن زملاء لهم، بدأوا البحث عن وظيفة أو مصدر دخل، لتغطية جزء من مصاريفهم خلال فترة السبات التي تستمر حتى شهر شباط “فبراير” المقبل.

• نشاط ملحوظ لوكلاء اللاعبين و”السماسرة” في الأيام الحالية، لتأمين احتراف أكبر عدد من اللاعبين في الخارج، في ظل توقف النشاط الكروي الأردني حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.